Мишустин пообещал вернуть туристам от 5 до 15 тыс. руб. за туры по России

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

На частичную компенсацию расходов россиян на туристические поездки по России правительство решило выделить 15 млрд руб., заявил во время отчета перед депутатами Госдумы премьер Михаил Мишустин. Трансляция его выступления велась на сайте Госдумы.

«На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 млрд руб. на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах», — сказал премьер.

По его словам, сумма возврата составит от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от выбранного тура.

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