АТОР предсказала уход с рынка до трети турагентств

Директор ассоциации Майя Ломидзе считает, что в нынешних условиях большинство турагентств спасет торговля турами по России, однако не все умеют их продавать. По прогнозам АТОР, к концу года с рынка могут уйти до 30% игроков

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В ближайшее время выживут те розничные туристические агентства, которые смогут переориентироваться на продажу туров исключительно по России. Об этом РБК сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее мнению, от 20 до 30% агентств не смогут этого сделать и покинут рынок.

«Мы уже видим, что после самоизоляции какая-то часть компаний покинула рынок. Это не значит банкротство, это не крах, но просто рынок был в простое, и эти люди приняли решение не открывать свой бизнес. 30% [компаний уйдут с рынка] мы прогнозируем до конца года, это предварительный прогноз пока, просто исходя из того, что большинства направлений пока нет и многие компании приняли решение заниматься чем-либо другим», — пояснила она.

По словам главы АТОР, пока спросом пользуются только путешествия по России, но далеко не все турагентства умеют продавать такие туры. Она уточнила, что крупные сети продолжат работать, а туроператорский сектор, вероятно, останется в прежнем составе.

«Если брать операторский сегмент, то тут числа будут намного ниже, мы тут до сих пор не видим массовых исходов c рынка. Если брать агентский сегмент, то безусловно, да, здесь ситуация совершенно другая, бизнес другой, сами эти организации продукт не производят ни внутренний, ни выездной, то есть сами эти компании должны торговать продуктом, который производят операторы. К сожалению, производство продукта только началось, причем это только внутренний рынок, довольно ограниченно. Так что тут потери будут, и я, пожалуй, соглашусь с этими цифрами», — заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.