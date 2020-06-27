Кабмин отменил ряд требований к сфере туризма

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Правительство отменило ряд норм в сфере туризма и метрологии в рамках «регуляторной гильотины», сообщает пресс-служба кабмина.

«В числе аннулированных актов — постановления об утверждении правил оказания экстренной помощи туристам, о возмещении ущерба туристам из средств фонда персональной ответственности туроператора», — говорится в сообщении.

Также упразднили акты об аккредитации организаций, которые ответственны за классификацию горнолыжных трасс и пляжей и отелей.

До конца 2020 года правительство планирует принять новые нормы, которые обеспечат «защиту прав туристов без избыточной нагрузки на бизнес».