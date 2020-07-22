ВТБ сообщил о возврате трат туристов в России на прошлогодний уровень

Проанализировав данные о тратах туристов внутри России, эксперты ВТБ спрогнозировали, что в июле-августе они превысят уровень прошлого года

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За первую половину июля расходы российских туристов внутри России, несмотря на сохраняющуюся угрозу коронавирусной инфекции COVID-19, вернулись на прошлогодний уровень, а в некоторых категориях даже превысили его. Об этом сообщает банк ВТБ со ссылкой на данные своего эквайрингового бизнеса о платежах в туристических категориях: оплата проживания в гостиницах, питания в ресторанах, услуг турагентств, проката автомобилей и т.д.

По подсчетам ВТБ, общий объем таких платежей за первые две недели июля составил около 2,5 млрд руб., что сопоставимо с результатами за аналогичный период прошлого года.

Значительный рост туристических расходов по сравнению с предыдущим месяцем (за весь июнь российские туристы потратили внутри России 4,2 млрд руб., что на 45% меньше, чем в июне 2019 года) дает основания полагать, что во второй половине лета они превысят показатели годичной давности.

«В этом году россияне активно занимаются внутренним туризмом. Если в июне в силу сохранявшихся ограничений объем трат оказался в полтора раза меньше прошлогоднего, то уже сейчас ситуация меняется с каждым днем. В июле и августе у российских регионов есть все шансы перекрыть показатели прошлого лета», — прокомментировал результаты исследования руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.