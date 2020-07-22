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ВТБ сообщил о возврате трат туристов в России на прошлогодний уровень

Проанализировав данные о тратах туристов внутри России, эксперты ВТБ спрогнозировали, что в июле-августе они превысят уровень прошлого года
ВТБ VTBR ₽0,03807 +2,61% Купить
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

За первую половину июля расходы российских туристов внутри России, несмотря на сохраняющуюся угрозу коронавирусной инфекции COVID-19, вернулись на прошлогодний уровень, а в некоторых категориях даже превысили его. Об этом сообщает банк ВТБ со ссылкой на данные своего эквайрингового бизнеса о платежах в туристических категориях: оплата проживания в гостиницах, питания в ресторанах, услуг турагентств, проката автомобилей и т.д.

По подсчетам ВТБ, общий объем таких платежей за первые две недели июля составил около 2,5 млрд руб., что сопоставимо с результатами за аналогичный период прошлого года.

Значительный рост туристических расходов по сравнению с предыдущим месяцем (за весь июнь российские туристы потратили внутри России 4,2 млрд руб., что на 45% меньше, чем в июне 2019 года) дает основания полагать, что во второй половине лета они превысят показатели годичной давности.

«В этом году россияне активно занимаются внутренним туризмом. Если в июне в силу сохранявшихся ограничений объем трат оказался в полтора раза меньше прошлогоднего, то уже сейчас ситуация меняется с каждым днем. В июле и августе у российских регионов есть все шансы перекрыть показатели прошлого лета», — прокомментировал результаты исследования руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По его словам, данные о тратах туристов указывают на то, что многие в этом году предпочитают планировать свой отпуск сами, отказавшись от услуг туроператоров (тем не менее последние все равно получили, по данным ВТБ, более 600 млн руб.). Россияне чаще стали самостоятельно бронировать гостиницы в регионах, а передвигаться многие теперь предпочитают на взятой в аренду машине. По данным ВТБ, объем транзакций на оплату аренды автомобилей в июле уже вдвое превысил уровень прошлого года, при этом наиболее востребована эта услуга оказалась в Краснодарском крае, Москве, Калининградской области и на Байкале. Наибольший средний чек, по данным ВТБ, в следующих регионах:

  • Краснодарский край — 23 тыс. руб.;
  • Москва — 16 тыс. руб.;
  • Санкт-Петербург — 12 тыс. руб.;
  • Калининградская область — 10 тыс. руб.

Общие расходы на оплату проживания в гостиницах ВТБ оценивает в 260 млн руб. Сильнее всего они выросли в Ленинградской области, в здешних отелях за первые две недели июля туристы оставили в 3,5 раза больше, чем годом ранее. В Краснодарском крае такие расходы выросли по сравнению с началом июля 2019 года вдвое, в Калининградской области — более чем в полтора раза, в Алтайском крае — на 15%.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Карелии, Ленинградской и Нижегородской областях, а также на берегах Байкала туристы активно тратят деньги на активный отдых. Объем таких расходов в первой половине июля вырос здесь в годичном исчислении в полтора-два раза.

Общие траты россиян в ресторанах в начале июля ВТБ оценил в 1,2 млрд руб., что, по данным банка, сопоставимо с уровнем прошлого года. При этом в Сочи и Краснодарском крае в целом эти расходы превысили прошлогодний уровень вдвое.

«Мы видим, что для жителей Центральной России нынешний год стал отличной возможностью осуществить давно планируемые путешествия в отдаленные регионы — на Байкал, Алтай, в Карелию. Кроме того, по данным агентств, с которыми мы работаем, в этом году россияне все чаще выбирают отдых на отечественных курортах — в Сочи, Адлере, Анапе, Крыму, что в целом характерно для летнего сезона», — отметил Киричек.

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В начале июля россияне также резко увеличили расходы на покупку билетов на поезда.

«Сегодня ежесуточно пассажиры приобретают порядка 220 тыс. проездных документов на поездки в летние месяцы и в сентябре, что вдвое превышает объемы суточных продаж в мае», — отмечалось в сообщении РЖД.

Рост интереса ко внутреннему туризму отмечается на фоне сохранения ограничений на выезд из страны. Международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 были приостановлены правительством России с 27 марта. В начале июля запрет на такие полеты был продлен до 1 августа. При этом в других странах также действуют правила, делающие въезд в них невозможным для большинства россиян. Так, например, для въезда в страны ЕС одной шенгенской визы россиянину сейчас недостаточно, необходимо наличие вида на жительства. 16 июля власти Евросоюза обновили список стран, въезд из которых в страны ЕС возможен на обычных условиях, но Россия в этот список не вошла.

Автор: Евгений Калюков
Теги: туризм, ВТБ, российские туристы
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