Родители сообщили о деле об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Следственный комитет 27 февраля возбудил уголовное дело об убийстве Екатерины Левченко, на причастность к которому ее родители просили проверить фигурантов дела «Сети». Об этом РБК сообщил отец пропавшей девушки Сергей Левченко.

По его словам, мать пропавшей девушки Татьяна Левченко «признана потерпевшей». Об этом им сообщили в отделении СК в Пензенской области.

РБК направил запрос в СК по Пензенской области.

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