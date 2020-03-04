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СМИ узнали об обнаружении тела убитой знакомой фигурантов дела «Сети»

Останки, которые которые могут принадлежать Екатерине Левченко, знакомой фигурантов дела «Сети», найдены в лесу в Рязанской области. Она пропала в 2017 году, в 2020-м Meduza сообщила, что ее, возможно, убили фигуранты дела
Фигуранты дела «Сети» в суде (Фото: Максим Буданов / «Коммерсантъ»)

В лесу под Рязанью обнаружили останки человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Они могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко, знакомой фигурантов дела организации «Сеть» (признана террористической и запрещена в России).

«В лесу возле деревни Лопухи Рязанской области обнаружены человеческие останки. Информация уточняется», — сообщил собеседник агентства, отметив, что принадлежность останков Екатерине Левченко удастся установить после проведения необходимых экспертиз. Ранее об обнаружении тела сообщило со ссылкой на источник издание Meduza.

О возбуждении уголовного дела по статье «убийство» Следственное управление СК России по Пензенской области сообщило 27 февраля 2020 года. Это произошло после публикации Meduza о возможной причастности к убийству Екатерины Левченко фигурантов дела организации «Сеть».

По версии следствия, девушка ушла из квартиры в Пензе и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Пикет в поддержку осужденных по делу «Сети». Фоторепортаж
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Татьяна Левченко, мать Екатерины, в разговоре с РБК рассказала, что ей уже звонили следователи. «Мне звонили следователи, только по поводу одежды спрашивали, несколько часов назад. Больше ничего не говорили. Они спросили, была ли у Кати черная безрукавка с капюшоном. Я такой не помню. Больше ничего не сказали», — сообщили РБК мама Екатерины Левченко Татьяна. Она отметила, что следователи не уточнили, почему их интересует одежда пропавшей девушки. «Я спросила, мне сказали «работаем», — сказала она.

Левченко добавила, что не слышала информацию про то, что были обнаружены останки. «Нет, я не читаю [СМИ], мне некогда, я на работе и не в состоянии», — пояснила она.

Материал дополняется

Авторы: Владислав Гордеев, Екатерина Костина
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