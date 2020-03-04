СМИ узнали об обнаружении тела убитой знакомой фигурантов дела «Сети»
В лесу под Рязанью обнаружили останки человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Они могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко, знакомой фигурантов дела организации «Сеть» (признана террористической и запрещена в России).
«В лесу возле деревни Лопухи Рязанской области обнаружены человеческие останки. Информация уточняется», — сообщил собеседник агентства, отметив, что принадлежность останков Екатерине Левченко удастся установить после проведения необходимых экспертиз. Ранее об обнаружении тела сообщило со ссылкой на источник издание Meduza.
О возбуждении уголовного дела по статье «убийство» Следственное управление СК России по Пензенской области сообщило 27 февраля 2020 года. Это произошло после публикации Meduza о возможной причастности к убийству Екатерины Левченко фигурантов дела организации «Сеть».
По версии следствия, девушка ушла из квартиры в Пензе и до настоящего времени ее местонахождение не известно.