СМИ узнали об обнаружении тела убитой знакомой фигурантов дела «Сети»

Останки, которые которые могут принадлежать Екатерине Левченко, знакомой фигурантов дела «Сети», найдены в лесу в Рязанской области. Она пропала в 2017 году, в 2020-м Meduza сообщила, что ее, возможно, убили фигуранты дела

Фигуранты дела «Сети» в суде (Фото: Максим Буданов / «Коммерсантъ»)

В лесу под Рязанью обнаружили останки человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Они могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко, знакомой фигурантов дела организации «Сеть» (признана террористической и запрещена в России).

«В лесу возле деревни Лопухи Рязанской области обнаружены человеческие останки. Информация уточняется», — сообщил собеседник агентства, отметив, что принадлежность останков Екатерине Левченко удастся установить после проведения необходимых экспертиз. Ранее об обнаружении тела сообщило со ссылкой на источник издание Meduza.

О возбуждении уголовного дела по статье «убийство» Следственное управление СК России по Пензенской области сообщило 27 февраля 2020 года. Это произошло после публикации Meduza о возможной причастности к убийству Екатерины Левченко фигурантов дела организации «Сеть».

По версии следствия, девушка ушла из квартиры в Пензе и до настоящего времени ее местонахождение не известно.