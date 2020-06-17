В Петербурге прокурор попросил реальные сроки для фигурантов дела «Сети»

Виктор Филинков и Юлий Бояршинов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

В Санкт-Петербурге гособвинитель запросил девять лет колонии общего режима для Виктора Филинкова и шесть лет для Юлия Бояршинова, которые проходят по делу о террористической организации «Сеть» (запрещена в России). Об этом сообщает «РИА Новости».

Филинков и Бояршинов обвиняются по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). При обыске в квартире Бояршинова нашли банку с порохом, поэтому его также судят за незаконное хранение взрывчатых веществ. Гособвинитель уточнил, что Бояршинов сотрудничал со следствием.

«Признать Бояршинова виновным по статье «Участие в террористической организации», назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы, по статье «Хранение взрывчатых веществ» — два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима… Путем сложения наказаний назначить Бояршинову наказание в виде шести лет колонии общего режима», — разъяснил прокурор.

По версии ФСБ, сторонники анархистских движений до 2015 года организовали в России террористическое сообщество под условным наименованием «Сеть». Их целью были «насильственное изменение конституционного строя», «дестабилизация политической обстановки в стране», «раскачка народных масс» и вооруженный захват власти. ФСБ считает, что анархисты готовили атаки во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Ячейки подполья были созданы в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе и Белоруссии. В 2017 году оперативники начали задерживать сторонников движения.