Задержанный в Петербурге активист пожаловался на пытки в ФСБ

Левый активист Виктор Филинков, задержанный правоохранительными органами в Санкт-Петербурге по подозрению в участии в террористической деятельности сообщил о пытках электрошокером, которые применяли к нему сотрудники ФСБ. Об этом в своем Facebook сообщил адвокат Виктор Черкасов.

Черкасов посетил Флинкова в СИЗО № 3. «Он показал мне телесные повреждения. Больше всего меня шокировали многочисленные следы на бедрах от разрядов электрошокера (как уверяет Виктор)», рассказал он.

По словам адвоката, Флинков на встрече выглядел подавленным и производил впечатление «надломленного» человека. «Вывезли за город, били, прижигали электрошокером, требовали, чтобы признался. Я отвечал, что не в чем признаваться. Тогда они заставили выучить «признательные» показания. Заставили несколько раз повторить. Затем отвезли к следователю», — цитирует адвокат слова Флинкова.

Информацию о травмах на теле 24-летнего Флинкова подтвердили и члены Общественной наблюдательной комиссии, сообщает «Фонтанка». После посещения Флинкова правозащитниками, был составлен акт, в котором были зафиксированы свежие телесные повреждения — «многочисленные ожоги от электрошокера на бедре и грудной клетке, гематома на щиколотке».

Флинков был задержан в Пулково 24 января. О его пропаже изначально сообщила супруга, с которой он перестал выходить на связь. Позднее стало известно, что в аэропорту его задержали правоохранительные органы. 25 января он был арестован судом на два месяца. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе). По версии следователей, Флинков участвовал в деятельности анархистской террористической организации «Сеть».