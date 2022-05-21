В ВОЗ сообщили о 80 случаях заражения обезьяньей оспой в мире

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В мире зафиксировали 80 случаев заражения обезьяньей оспой в 11 странах. Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«На данный момент подтверждено около 80 случаев, еще 50 проверяются. По мере расширения эпиднадзора, вероятно, будет зарегистрировано больше случаев», — говорится в сообщении.

При этом в ВОЗ обратили внимание, что зафиксированные случаи относятся к категории нетипичных, поскольку оспа распространяется в неэндемичных странах. В настоящее время организация работает над тем, чтобы выявить причины вспышек и возможную степень распространения заболевания.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев было выявлено в Африке: как правило, заражались подростки до 16 лет. Исследования показали, что обезьянья оспа в значительной степени схожа с натуральной. Среди основных симптомов — лихорадка и сыпь. Болезнь в среднем длится от 14 до 21 дня и проходит сама. Коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян — от 1 до 10%.



Первые случаи за пределами Африки были зафиксированы в 2003 году в США. Последняя из вспышек произошла в 2017 году в Нигерии.

Накануне стало известно, что ВОЗ планирует созвать группу экспертов для изучения и освещения заболевания. Газета The Telegraph пишет, что основные темы разговора, предположительно, коснутся распространения вируса и ситуации с вакцинацией. Также на встрече затронут необычно высокую распространяемость инфекции среди геев и бисексуалов: по информации Telegraph, среди девяти подтвержденных случаев заражения обезьяньей оспой в Великобритании шесть приходится на представителей ЛГБТ-сообщества. Предполагается, что на мероприятии будет присутствовать Майк Райан, исполнительный директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ.

Великобритания первой сообщила о случае заражения обезьяньей оспой. Вирус выявили у одного из пассажиров самолета, прилетевшего из Нигерии. По последним данным, в стране выявили уже 11 случаев заражения. В России случаев заражения обезьяньей оспой пока не зарегистрировано.