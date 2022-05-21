Минздрав заявил об отсутствии в России случаев заражения оспой обезьян

Михаил Мурашко (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В России не выявлено случаев заражения обезьяньей оспой, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Белгород.

«Нужно сказать, что в России есть средства диагностики, тест-системы методом ПЦР зарегистрированы еще в 2017 году. Также становятся доступны системы для экспресс-диагностики. Поэтому сложностей с постановкой как клинического, так и лабораторного [диагноза] нет», — указал министр.

Он также отметил, что до 1980 года в стране вакцинация от оспы была обязательной, поэтому в России есть «пул иммунного населения». «Методы лечения существуют, есть медикаментозная терапия в организациях. Но самое главное — вовремя обратиться [за помощью]», — подчеркнул Мурашко.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев выявлялось в Африке, в основном заражались подростки до 16 лет.



Симптомы заболевания схожи с симптомами натуральной оспы (высыпания на коже, головная боль, лихорадка, слабость). Заразиться оспой обезьян можно от грызунов или приматов при прямом взаимодействии с инфицированными животными. От человека к человеку инфекция может передаваться воздушно-капельным путем.

В мае в нескольких странах Западной Европы, Северной Америки, а также в Австралии были зафиксированы случаи инфицирования людей оспой обезьян. Первый выявили в Соединенном Королевстве 7 мая у человека, вернувшегося из Нигерии. 8 мая Роспотребнадзор заявил, что вероятность завоза оспы обезьян в Россию «крайне» низкая.

Об обнаружении инфицированных также сообщили в Испании (30 случаев), Португалии (23 случая), Италии (три случая), Бельгии (два случая), по одному выявили в Нидерландах, Франции, Германии, США, Канаде, Австралии. В Великобритании выявили еще 11 новых случаев.

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Накануне, 20 мая, Всемирная организация здравоохранения решила созвать группу экспертов на экстренное совещание для обсуждения вспышки обезьяньей оспы. Как сообщало издание The Telegraph, предположительными темами встречи станут распространение вируса, в частности необычайно высокая заражаемость среди геев и бисексуалов (по информации Telegraph, среди девяти подтвержденных случаев заражения обезьяньей оспой в Великобритании шесть пришлись на представителей ЛГБТ-сообщества), и ситуация с вакцинацией.