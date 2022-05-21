Первые случаи заражения оспой обезьян выявили в Швейцарии и Израиле

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По одному случаю инфицирования обезьяньей оспой подтвердили в Швейцарии и Израиле, сообщают местные издания Tages-Anzeiger и N12 News.

В Швейцарии случай заражения выявили в столичном кантоне Берн, о нем сообщило местное управление здравоохранения. Предполагается, что заболевший заразился за границей, пациента изолировали.

30-летний инфицированный из Израиля также был за границей, в Западной Европе. Он переносит болезнь легко и находится на изоляции.

Представитель группы по борьбе с пандемией Министерства здравоохранения Израиля Арнон Шахар заявил, что «на данном этапе нет риска пандемии [оспы обезьян] такого масштаба, как в случае с коронавирусом». Тем не менее ведомство решило провести срочную встречу в связи с появлением первого случая.

В мае в мире возникла вспышка обезьяньей оспы. Первый случай выявили в Великобритании 7 мая у человека, вернувшегося из Нигерии. 21 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что по всему миру зафиксировано уже 80 случаев заражения. При этом в ВОЗ обратили внимание, что зафиксированные случаи относятся к категории нетипичных, поскольку оспа распространяется в неэндемичных странах.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев было выявлено в Африке. Первые случаи за пределами континента зафиксировали в 2003 году в США. Последняя из вспышек произошла в 2017 году в Нигерии.

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Об обнаружении инфицированных также сообщили в Испании (30 случаев), Португалии (23 случая), Италии и Германии (по три случая), Бельгии (два случая), по одному выявили в Нидерландах, Франции, Германии, США, Канаде, Австралии. В Великобритании выявили еще 11 новых случаев.



Как указал министр здравоохранения России Михаил Мурашко 21 мая, на территории страны пока не зафиксировано ни одного случая заражения.