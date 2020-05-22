Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 12:59
СМИ назвали возможную причину авиакатастрофы в Пакистане Общество, 22:21 Впервые за 89 лет не будет определен чемпион Мексики по футболу Спорт, 22:19 Собянин утвердил правила оказания плановой медпомощи в условиях пандемии Общество, 22:01 В Новой Москве произошел крупный пожар в автосервисе Общество, 21:56 Власти Пакистана сообщили о двух выживших в авиакатастрофе близ Карачи Общество, 21:55 Адвокат заявил об отказе прокуратуры открыть дело по жалобе Шамсутдинова Общество, 21:47 Депутат Оксана Пушкина выписалась из больницы после COVID-19 Политика, 21:43 «Остались без доходов». Как мама-инвестор спекулирует в декрете Quote, 21:38 В Подмосковье введут штрафы за отсутствие масок в общественных местах Общество, 21:27 Губернатор Московской области разрешил открыть базы клубов РПЛ Спорт, 21:25 «Яндекс.Маркет» вернул деньги за рекламу из-за флешмоба с диванами Бизнес, 21:21 Власти Подмосковья рекомендовали надевать маски при любом выходе на улицу Общество, 21:08 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 мая Общество, 21:00 Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг Общество, 20:56
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Подмосковье введут штрафы за отсутствие масок в общественных местах

Масочный режим в общественных местах стал обязательным с 12 мая, при этом ранее Воробьев говорил, что нарушителям будут только делать замечания. Штрафы ввели на фоне отмены электронных пропусков
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Жителей Подмосковья, которые появятся в общественных местах без защитной маски, будут штрафовать. Об этом в эфире канала «Россия 1» сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«Ужесточаем масочный режим. Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски», — заявил он (цитата по ТАСС).

В Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие масок
Общество
Андрей Воробьев

Вечером 22 мая Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям Московской области рекомендовано носить маски и перчатки «при любом выходе на улицу», а не только при посещении магазинов, аптек, других общественных мест и поездках на общественном транспорте.

Подмосковные власти решили ужесточить масочный режим на фоне отмены в регионе пропускного режима с 23 мая (в Москве он продолжает действовать). По словам Воробьева, электронные пропуска свою роль уже сыграли — они «никому не доставили радости», но «помогали избежать негативного сценария». В то же время губернатор отметил, что жители региона по-прежнему должны соблюдать самоизоляцию.

Как в регионах России смягчают карантинные меры. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Глава региона подписал постановление о введении в Подмосковье масочного режима 1 мая. До 11 мая ношение защитных масок в общественных местах носило рекомендательный характер, а со следующего дня стало обязательным. С 12 мая планировалось и введение штрафов за отсутствие масок, однако тогда власти Московской области решили отсрочить их, ограничившись замечанием для нарушителей.

В Подмосковье решили отменить электронные пропуска
Политика
Андрей Воробьев

В Москве обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах также действует с 12 мая. За отсутствие одного из средств индивидуальной защиты будут штрафовать в общественном транспорте на 5 тыс. руб., в других общественных местах — на 4 тыс. руб.

С 25 мая в Подмосковье вслед за промышленными предприятиями и стройками возобновят работу автосалоны, офисы продаж на стройках жилья, а также многофункциональные центры.

18 мая Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в Московской области стабилизировалась, а наибольшее число госпитализаций и выписок было зафиксировано на неделе с 11 по 17 мая. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе выявлено 31,8 тыс. случаев заболевания, выздоровели 4,6 тыс. человек, 312 пациентов умерли.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Андрей Воробьев, Подмосковье, коронавирус
Материалы по теме
Власти Подмосковья рекомендовали надевать маски при любом выходе на улицу
Общество
В Подмосковье с 25 мая возобновится продажа автомобилей и жилья
Общество
Собянин запретил ездить по Москве с оформленными в Подмосковье пропусками
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter