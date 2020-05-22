В Подмосковье введут штрафы за отсутствие масок в общественных местах

Масочный режим в общественных местах стал обязательным с 12 мая, при этом ранее Воробьев говорил, что нарушителям будут только делать замечания. Штрафы ввели на фоне отмены электронных пропусков

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Жителей Подмосковья, которые появятся в общественных местах без защитной маски, будут штрафовать. Об этом в эфире канала «Россия 1» сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«Ужесточаем масочный режим. Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски», — заявил он (цитата по ТАСС).

Вечером 22 мая Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям Московской области рекомендовано носить маски и перчатки «при любом выходе на улицу», а не только при посещении магазинов, аптек, других общественных мест и поездках на общественном транспорте.

Подмосковные власти решили ужесточить масочный режим на фоне отмены в регионе пропускного режима с 23 мая (в Москве он продолжает действовать). По словам Воробьева, электронные пропуска свою роль уже сыграли — они «никому не доставили радости», но «помогали избежать негативного сценария». В то же время губернатор отметил, что жители региона по-прежнему должны соблюдать самоизоляцию.

Глава региона подписал постановление о введении в Подмосковье масочного режима 1 мая. До 11 мая ношение защитных масок в общественных местах носило рекомендательный характер, а со следующего дня стало обязательным. С 12 мая планировалось и введение штрафов за отсутствие масок, однако тогда власти Московской области решили отсрочить их, ограничившись замечанием для нарушителей.

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В Москве обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах также действует с 12 мая. За отсутствие одного из средств индивидуальной защиты будут штрафовать в общественном транспорте на 5 тыс. руб., в других общественных местах — на 4 тыс. руб.

С 25 мая в Подмосковье вслед за промышленными предприятиями и стройками возобновят работу автосалоны, офисы продаж на стройках жилья, а также многофункциональные центры.

18 мая Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в Московской области стабилизировалась, а наибольшее число госпитализаций и выписок было зафиксировано на неделе с 11 по 17 мая. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе выявлено 31,8 тыс. случаев заболевания, выздоровели 4,6 тыс. человек, 312 пациентов умерли.