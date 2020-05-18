Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Ситуация с коронавирусом в Московской области стабилизировалась. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сейчас аккуратно говорим, что ситуация стабилизировалась. В Москве это произошло чуть раньше. У нас — волна, поэтому чуть позже», — сказал он.

По словам Воробьева, наибольшее число госпитализаций и выписок было зафиксировано на прошлой неделе. Губернатор выразил надежду, что с 18 по 25 мая в регионе будет спад заболеваемости коронавирусом.

В Московской области с конца марта действует режим самоизоляции, который продлили до 31 мая. С 12 мая жители региона обязаны носить маски.