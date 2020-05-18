Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 72,98 (-0,23) Quote, 18 мая, 14:14
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 78,94 (-0,19) Quote, 18 мая, 14:14
Верховный суд указал на незаконность ответственности за контрагентов Pro, 00:01 Снижение номинального ВВП России в нерабочем апреле достигло 28% Экономика, 00:00 Верховный суд счел незаконными налоговые штрафы из-за вины поставщиков Экономика, 00:00 ЛУКОЙЛ начал перевод ключевых сотрудников с удаленки в офис Бизнес, 18 мая, 23:52 Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье Общество, 18 мая, 23:42 Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 1,5 млн Общество, 18 мая, 23:36 В Пермском крае объяснили ограничение больниц по числу тестов на COVID-19 Общество, 18 мая, 23:19 В Москве аннулировали штраф инвалиду за нарушение самоизоляции Общество, 18 мая, 23:14 Bloomberg объяснил смену заголовка статьи о смертности от COVID в России Общество, 18 мая, 23:09 В Костромской области открыли дело об убийстве профессора из Москвы Общество, 18 мая, 22:57 Программисты в полях: кто придумает способ прокормить 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 18 мая, 22:50 Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал состояние отца Спорт, 18 мая, 22:47 Власти Псковской области ответили на слова врачей о нехватке респираторов Общество, 18 мая, 22:44 «РИА Новости» узнало о поставке 200 аппаратов ИВЛ из США в Россию Политика, 18 мая, 22:34
Пандемия коронавируса ,  
0 

Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Ситуация с коронавирусом в Московской области стабилизировалась. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сейчас аккуратно говорим, что ситуация стабилизировалась. В Москве это произошло чуть раньше. У нас — волна, поэтому чуть позже», — сказал он.

По словам Воробьева, наибольшее число госпитализаций и выписок было зафиксировано на прошлой неделе. Губернатор выразил надежду, что с 18 по 25 мая в регионе будет спад заболеваемости коронавирусом.

Воробьев заявил о готовности Подмосковья к частичному снятию ограничений
Общество
Андрей Воробьев

В Московской области с конца марта действует режим самоизоляции, который продлили до 31 мая. С 12 мая жители региона обязаны носить маски.

Власти разрешили возобновить работу строек и промышленных предприятий в Подмосковье с 18 мая. По словам Воробьева, на работу вернулись около 350–500 тыс. человек.

В области выявили более 28 тыс. случаев заражения коронавирусом, 268 человек умерли. Лечение продолжают свыше 24 тыс. заболевших.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Московская область, коронавирус, Андрей Воробьев
Материалы по теме
Воробьев заявил о готовности Подмосковья к частичному снятию ограничений
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter