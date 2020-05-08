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В Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие масок

Андрей Воробьев
Андрей Воробьев (Фото: Максим Усков / ТАСС)

Власти Московской области отсрочили ввод наказания в виде штрафа за отсутствие маски в общественных местах. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

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Ношение масок станет обязательным с 12 мая, ранее штрафы планировалось вводить с этого же дня.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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