В Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие масок

Андрей Воробьев (Фото: Максим Усков / ТАСС)

Власти Московской области отсрочили ввод наказания в виде штрафа за отсутствие маски в общественных местах. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Ношение масок станет обязательным с 12 мая, ранее штрафы планировалось вводить с этого же дня.