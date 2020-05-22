В Подмосковье с 25 мая возобновится продажа автомобилей и жилья

Автомобили в дилерском центре «Major City Новая Рига» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Губернатор Московской область Андрей Воробьев объявил о смягчении ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Обращение губернатора размещено на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, вслед за промышленными предприятиями и стройками работу в регионе возобновят автосалоны. «Заработает торговля автомобилями, офисы продаж на стройках жилья, уже с этого понедельника [25 мая]», — заявил Воробьев.

Кроме того, по словам губернатора, в Подмосковье решено возобновить работу многофункциональных центров (МФЦ).

На первом этапе они будут оказывать услуги для юридических лиц, а затем и для населения, «там, где услуги оказываются в бумаге и пока по предварительной записи».