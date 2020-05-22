Доля расходов россиян на покупку продуктов выросла до рекордного уровня

Отражающий долю расходов на продукты Food Index поднялся до 46%, что почти в полтора раза превышает показатель годичной давности

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В апреле средняя российская семья тратила на покупку продуктов питания 46% всех своих расходов, что является рекордным показателем, сообщает исследовательский холдинг «Ромир». Рассчитывать Food Index — индекс, отражающий долю расходов на продукты, «Ромир» начал в 2019 году и с тех пор его значение ни разу не поднималось выше 36%.

«По сравнению с мартом индекс вырос на 26%. При этом против прошлого года индекс растет на 46%», говорится в сообщении «Ромир». В апреле 2019 года Food Index составлял 31,4%, а в марте нынешнего — 36%.

По данным холдинга, на продукты средняя российская семья потратила в апреле 26 тыс. руб., а ее общие расходы составили 56,8 тыс. руб. Резкий рост доли трат на продукты объясняется как их подорожанием, так и сокращением общих расходов в условиях самоизоляции и ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Совокупные расходы снижаются на фоне карантинных мер, покупатели вынужденно сокращают внедомашнее потребление и на фоне экономической неопределенности отказываются от части покупок. С другой стороны, мы видим значительный рост расходов на питание. Отчасти он может быть связан с закупками продуктов перед периодом самоизоляции, но эффект от этого должен был практически нивелироваться внутри одного месяца. В первую очередь рост расходов на питание связан с ростом цен на продукты питания», объясняется в сообщении «Ромир».