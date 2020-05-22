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Доля расходов россиян на покупку продуктов выросла до рекордного уровня

Отражающий долю расходов на продукты Food Index поднялся до 46%, что почти в полтора раза превышает показатель годичной давности
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В апреле средняя российская семья тратила на покупку продуктов питания 46% всех своих расходов, что является рекордным показателем, сообщает исследовательский холдинг «Ромир». Рассчитывать Food Index — индекс, отражающий долю расходов на продукты, «Ромир» начал в 2019 году и с тех пор его значение ни разу не поднималось выше 36%.

«По сравнению с мартом индекс вырос на 26%. При этом против прошлого года индекс растет на 46%», говорится в сообщении «Ромир». В апреле 2019 года Food Index составлял 31,4%, а в марте нынешнего — 36%.

ЦБ сообщил об отказе 44% россиян от обычных покупок ради экономии
Общество
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

По данным холдинга, на продукты средняя российская семья потратила в апреле 26 тыс. руб., а ее общие расходы составили 56,8 тыс. руб. Резкий рост доли трат на продукты объясняется как их подорожанием, так и сокращением общих расходов в условиях самоизоляции и ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Совокупные расходы снижаются на фоне карантинных мер, покупатели вынужденно сокращают внедомашнее потребление и на фоне экономической неопределенности отказываются от части покупок. С другой стороны, мы видим значительный рост расходов на питание. Отчасти он может быть связан с закупками продуктов перед периодом самоизоляции, но эффект от этого должен был практически нивелироваться внутри одного месяца. В первую очередь рост расходов на питание связан с ростом цен на продукты питания», объясняется в сообщении «Ромир».

Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее выдачи продуктовых карточек
Бизнес
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

По подсчетам холдинга, по сравнению с мартом 2020 года расходы средней российской семьи сократились на 13% (было 65,4 тыс. руб.), а по сравнению с апрелем 2019 года — на 17% (было 68,4 тыс. руб.).

Важность Food Index в отчете «Ромир» объясняется тем, что траты на продукты — это обязательная статья расходов любой семьи, от размера которой зависит то, сколько она может потратить на все остальное. Согласно утвержденной ООН методике, уровень жизни в стране, где население направляет на еду 40–50% всех расходов, считается «ниже среднего».

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Общество
Фото: Алексей Фокин / SOPA Images / ZUMA / ТАСС

В начале мая ЦБ сообщил, что в апреле в России с 28 до 44% выросла доля тех, кто вынужден был отказаться от привычных покупок или сократить расходы.

В апреле ВЦИОМ сообщил, что 84% россиян испытывают тревогу из-за экономического кризиса, вызванного распространением COVID-19, а 70% уверены, что самые трудные времена еще впереди.

Ранее руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России из-за COVID-19 незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: «Ромир», продукты
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ЦБ сообщил об отказе 44% россиян от обычных покупок ради экономии
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ВЦИОМ выявил рост тревоги у россиян из-за экономического кризиса
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Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее выдачи продуктовых карточек
Бизнес
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