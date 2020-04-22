ВЦИОМ выявил рост тревоги у россиян из-за экономического кризиса

14% участников последнего опроса полагают, что самую тяжелую фазу кризиса Россия переживает прямо сейчас, в то время как 70% уверены, что самые трудные времена еще впереди

Фото: Алексей Фокин / SOPA Images / ZUMA / ТАСС

Большинство россиян (84%) испытывают тревогу из-за экономического кризиса, заявил в ходе брифинга в пресс-центре ТАСС руководитель департамента образования и науки ВЦИОМа Андрей Кинякин.

«Мы уже провели четыре волны опросов, которые показывают, что в обществе уровень тревожности повышается», — сказал эксперт.

По данным ВЦИОМа, с середины марта до середины апреля доля россиян, испытывающих тревогу по поводу экономического кризиса выросла с 71 до 84%. При этом 14% участников последнего опроса полагают, что самую тяжелую фазу кризиса Россия переживает прямо сейчас, в то время как 70% уверены, что самые трудные времена еще впереди.

Данные ВЦИОМа указывают на рост числа россиян, которые активно следят за развитием ситуации в экономике (с 63% в первом опросе до 72% в четвертом). При этом россияне в последнее время все чаще переходят на более дешевые продукты.