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ВЦИОМ выявил рост тревоги у россиян из-за экономического кризиса

14% участников последнего опроса полагают, что самую тяжелую фазу кризиса Россия переживает прямо сейчас, в то время как 70% уверены, что самые трудные времена еще впереди
Фото: Алексей Фокин / SOPA Images / ZUMA / ТАСС

Большинство россиян (84%) испытывают тревогу из-за экономического кризиса, заявил в ходе брифинга в пресс-центре ТАСС руководитель департамента образования и науки ВЦИОМа Андрей Кинякин.

«Мы уже провели четыре волны опросов, которые показывают, что в обществе уровень тревожности повышается», — сказал эксперт.

По данным ВЦИОМа, с середины марта до середины апреля доля россиян, испытывающих тревогу по поводу экономического кризиса выросла с 71 до 84%. При этом 14% участников последнего опроса полагают, что самую тяжелую фазу кризиса Россия переживает прямо сейчас, в то время как 70% уверены, что самые трудные времена еще впереди.

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Данные ВЦИОМа указывают на рост числа россиян, которые активно следят за развитием ситуации в экономике (с 63% в первом опросе до 72% в четвертом). При этом россияне в последнее время все чаще переходят на более дешевые продукты.

На помощь государства и местных органов власти большинство россиян в условиях кризиса не рассчитывают. В ходе последнего опроса о том, что не надеются на их поддержку, заявили 58% респондентов, а еще 20% признались, что даже не стали бы просить власть о помощи. В то, что помощь от государства возможна, верят только 16% россиян. Для сравнения: на поддержку родных рассчитывают 78% респондентов, а на помощь друзей — 62%.

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При этом 49% участников опроса заявили, что в условиях пандемии COVID-19 власти России должны в первую очередь заботиться о том, чтобы сохранить экономику страны, не допустить массовых увольнений, роста цен и голода. В то же время 60% респондентов не разделяют панических настроений, по их мнению, ситуация с COVID-19 в стране не так плоха, как сообщают некоторые СМИ.

Опрос был проведен в четыре этапа среди 1600 респондентов. Первый этап прошел 16 марта, второй — 24–25 марта, третий — 1 апреля, четвертый этап — 12 апреля.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ВЦИОМ, кризис, социологический опрос
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