ЦБ сообщил об отказе 44% россиян от обычных покупок ради экономии

Если в начале апреля о переходе за последний месяц в режим экономии сообщили 28% респондентов, то в начале мая о том, что они вынуждены были урезать расходы в последние две недели, рассказали уже 44% опрошенных

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

За месяц в России более чем в полтора раза выросло число тех, кто вынужден был отказаться от привычных покупок или сократить расходы, следует из опубликованного на сайте ЦБ исследования, проведенного по заказу регулятора ООО «инФОМ».

Если в начале апреля о переходе за последний месяц в режим экономии сообщили 28% респондентов, то в начале мая о том, что они принимали такие меры в последние две недели, рассказали уже 44% опрошенных.

«Причины сокращения потребления в первую очередь связаны с ухудшением материального положения: среди тех, у кого оно ухудшилось серьезно, об экономии говорят 69%», — утверждается в отчете «инФОМ».

Эксперты отмечают, что отказ от привычных покупок может объясняться и перестройкой потребительского поведения в условиях введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений. Это подтверждается тем, что о сокращении потребления заявил каждый из третий из тех, у кого доходы в последнее время меньше не стали.

Расходы на покупку продуктов в последние две недели сократили 31% респондентов (чаще всего они отказывались от «лишних» овощей и фруктов, мяса и сладостей), на непродовольственные товары — 12% (в первую очередь на одежду и обувь).