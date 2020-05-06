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ЦБ сообщил об отказе 44% россиян от обычных покупок ради экономии

Если в начале апреля о переходе за последний месяц в режим экономии сообщили 28% респондентов, то в начале мая о том, что они вынуждены были урезать расходы в последние две недели, рассказали уже 44% опрошенных
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

За месяц в России более чем в полтора раза выросло число тех, кто вынужден был отказаться от привычных покупок или сократить расходы, следует из опубликованного на сайте ЦБ исследования, проведенного по заказу регулятора ООО «инФОМ».

Если в начале апреля о переходе за последний месяц в режим экономии сообщили 28% респондентов, то в начале мая о том, что они принимали такие меры в последние две недели, рассказали уже 44% опрошенных.

«Причины сокращения потребления в первую очередь связаны с ухудшением материального положения: среди тех, у кого оно ухудшилось серьезно, об экономии говорят 69%», — утверждается в отчете «инФОМ».

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Эксперты отмечают, что отказ от привычных покупок может объясняться и перестройкой потребительского поведения в условиях введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений. Это подтверждается тем, что о сокращении потребления заявил каждый из третий из тех, у кого доходы в последнее время меньше не стали.

Расходы на покупку продуктов в последние две недели сократили 31% респондентов (чаще всего они отказывались от «лишних» овощей и фруктов, мяса и сладостей), на непродовольственные товары — 12% (в первую очередь на одежду и обувь).

69% участников опроса сообщили, что в последние две недели заметили рост цен на продукты, а подорожание непродовольственных товаров — только 7%. Пожаловались:

  • на подорожание овощей и фруктов — 40% респондентов;
  • бакалейных товаров — 31%;
  • мяса — 21%;
  • молочных продуктов — 17%;
  • хлебобулочных изделий — 15%.

Рост цен и сокращение доходов привели к тому, что четверти россиян пришлось начать тратить на текущие расходы свои сбережения. 5% респондентов заявили, что за последние две недели лишились всех накоплений.

Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить
Общество
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Еще в феврале Сбербанк сообщал, что рост реальных доходов населения России во второй половине 2019 года сделал россиян более требовательными к качеству продуктов и их ассортименту, так что они стали обращать меньше внимания на цену.

Автор: Евгений Калюков
Теги: соцопрос, экономия, кризис
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Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить
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