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Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее выдачи продуктовых карточек

По оценке организаций производителей и поставщиков продовольствия, на финансирование проекта до конца года потребуется выделить 800 млрд руб. Карточки на сумму в 10 тыс. руб. ежемесячно смогут получать 10 млн россиян
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.

О необходимости возвратиться к идее, от которой отказались из-за отсутствия средств, говорится в поступившем в РБК заявлении, которое подписали руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков и др. Объясняется эта инициатива важностью сохранения «доступности для населения социально значимых продовольственных и иных товаров первой необходимости в экстремальных условиях защиты от пандемии коронавируса».

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В связи с этим в число получателей «кредитных обязательств федерального бюджета», за счет которых можно будет покупать продукты и другие товары первой необходимости отечественного производства, предлагается включить тех, кто потерял работу или доход в связи с ограничениями, введенными для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Такая мера не только поддержит граждан, чьи доходы по независящим от них причинам стали недостаточными для обеспечения неотложных нужд их самих и детей, находящихся на их иждивении, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских предприятий, что поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса продавцов и поставщиков такой продукции», — говорится в заявлении.

По оценке авторов, на финансирование проекта с мая до декабря 2020 года потребуется 800 млрд руб. Карточки на сумму 10 тыс. руб. ежемесячно смогут получать 10 млн россиян.

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Идея с продуктовыми карточками впервые была предана гласности в 2015 году. В мае 2017 года Минпромторг оценил стоимость ее реализации в 200–300 млрд руб. в год. «Параметры колеблются от 200 до 300 млрд руб. по году», — сказал министр Денис Мантуров, отметив, что Минфин дал принципиальное согласие на реализацию программы и сейчас изыскивает источники средств для ее финансирования.

Однако в октябре 2017 года директор департамента бюджетной политики Минфина Светлана Гашкина заявила, что средства на реализацию идеи в проекте бюджета на 2018–2020 годы не предусмотрены.

В нынешнем письме также подвергли критике предложения перейти к государственному регулированию цен на продукты (такая инициатива, в частности, обсуждалась 9 апреля на видеоконференции с участием главы правительства России Михаила Мишустина и главы Госдумы Вячеслава Володина).

«Таким образом не удастся ни поддержать нуждающихся граждан, ни сохранить бизнесы, вынужденно изолированные от их потребителей. Результатом административного ограничения цен, как показывает российский и мировой опыт, становятся дефициты и мгновенное появление теневого рынка, давно забытого или вообще неизвестного большинству российских потребителей», — предупреждают авторы письма.

Авторы: Елена Сухорукова, Ирина Парфентьева, Евгений Калюков
Теги: продуктовые карточки, коронавирус, Минпромторг
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