Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее выдачи продуктовых карточек

По оценке организаций производителей и поставщиков продовольствия, на финансирование проекта до конца года потребуется выделить 800 млрд руб. Карточки на сумму в 10 тыс. руб. ежемесячно смогут получать 10 млн россиян

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Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.

О необходимости возвратиться к идее, от которой отказались из-за отсутствия средств, говорится в поступившем в РБК заявлении, которое подписали руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков и др. Объясняется эта инициатива важностью сохранения «доступности для населения социально значимых продовольственных и иных товаров первой необходимости в экстремальных условиях защиты от пандемии коронавируса».

В связи с этим в число получателей «кредитных обязательств федерального бюджета», за счет которых можно будет покупать продукты и другие товары первой необходимости отечественного производства, предлагается включить тех, кто потерял работу или доход в связи с ограничениями, введенными для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Такая мера не только поддержит граждан, чьи доходы по независящим от них причинам стали недостаточными для обеспечения неотложных нужд их самих и детей, находящихся на их иждивении, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских предприятий, что поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса продавцов и поставщиков такой продукции», — говорится в заявлении.