В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом

Общее число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в столице выросло до 1867. Всего в России, по данным на 21 мая, зарегистрировали 317,5 тыс. случаев заболевания

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Москве скончались еще 73 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Всего с начала эпидемии в столице умерли 1867 человек с COVID-19.

Около половины всех случаев заражения коронавирусом в России зарегистрированы в Москве. В ней COVID-19 обнаружили у 155,2 тыс. человек из 317,5 заболевших в стране. На лечении в городе остаются 112,7 тыс. пациентов, более 40,6 тыс. человек уже выздоровели.

По данным оперативного штаба на утро 21 мая, за сутки в Москве выявили менее 3 тыс. случаев заражения коронавирусом. В России же за день зарегистрировали еще 8849 заболевших. Таким образом, вторые сутки подряд суточное число новых заразившихся в стране удерживается ниже планки в 9 тыс., и шестой день подряд — ниже 10 тыс.

Власти Москвы 21 мая сообщили об ослаблении с начала следующей недели ряда антивирусных ограничений. В частности, с 25 мая в столице частично заработает каршеринг. Как пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, арендовать машину можно будет не менее чем на пять дней, поскольку краткосрочный прокат автомобиля на одну или две поездки пока невозможен. Перед передачей машины клиенту ее должны будут дезинфицировать.