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В России выявили 8,8 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

Общее количество заболевших COVID-19 в России превысило 317,5 тыс. человек. За пределами столичного региона в лидерах по числу выявленных случаев заболевания Санкт-Петербург, Нижегородская область и Дагестан
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В России за сутки зафиксировали 8 849 новых случаев заражения коронавиурсом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Вторые сутки подряд суточное число новых заболевших удерживается ниже планки в 9 тыс., и шестые сутки подряд — ниже 10 тыс. Общее число заболевших COVID-19 в России превысило 317,5 тыс. человек.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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За сутки в России умерли 127 человек с COVID-19. Общее число жертв болезни в России превысило 3 тыс. человек.

Больше всего заболевших в России в Москве (155,2 тыс. человек) и Подмосковье (30,9 тыс.). За пределами столичного региона в лидерах по числу выявленных случаев заболевания:

  • Санкт-Петербург (12,2 тыс. заболели)
  • Нижегородская область (7,4 тыс.)
  • Дагестан (3,7 тыс.)
  • Свердловская область (3,3 тыс.)
  • Краснодарский край (2,9 тыс.)

В мире общее число заразившихся сегодня утром перешагнуло планку в 5 млн. Россия находится на втором месте по числу выявленных случаев коронавируса. На первом месте США (1,551 млн человек), на третьем месте — Бразилия (291,5 тыс.)

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 5 млн человек
Общество
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил о пройденном в России пике эпидемии коронавирусной инфекции. Он отметил, что с 1–2 мая число выявляемых случаев коронавируса оставалось примерно на одном уровне, а в последние несколько дней началось снижение — до 10 тыс. число новых случаев за сутки не поднимается. Накануне в России за сутки число вылечившихся от коронавирусной инфекции впервые превысило число новых случаев. 

Теги: коронавирус, COVID-19
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