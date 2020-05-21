В России выявили 8,8 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

Общее количество заболевших COVID-19 в России превысило 317,5 тыс. человек. За пределами столичного региона в лидерах по числу выявленных случаев заболевания Санкт-Петербург, Нижегородская область и Дагестан

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В России за сутки зафиксировали 8 849 новых случаев заражения коронавиурсом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Вторые сутки подряд суточное число новых заболевших удерживается ниже планки в 9 тыс., и шестые сутки подряд — ниже 10 тыс. Общее число заболевших COVID-19 в России превысило 317,5 тыс. человек.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

За сутки в России умерли 127 человек с COVID-19. Общее число жертв болезни в России превысило 3 тыс. человек.

Больше всего заболевших в России в Москве (155,2 тыс. человек) и Подмосковье (30,9 тыс.). За пределами столичного региона в лидерах по числу выявленных случаев заболевания: