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В Москве за сутки выявили менее 3 тыс. случаев заражения COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за сутки выявили 2913 новых случаев заболевания, сообщает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Таким образом, с начала эпидемии в столице зафиксировали 155 219 случаев заражения коронавирусом.

Накануне в Москве резко упало число новых заболевших коронавирусом. За сутки в городе выявили 2699 новых заболевших, хотя в предыдущий день этот показатель составлял 3,5 тыс. Таким образом, сокращение прироста больных за сутки составило примерно 23%.

В России число выздоровевших от COVID за сутки превысило число заболевших
Общество
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович 20 мая заявила, что ситуация с коронавирусом в стране перешла в «фазу стабилизации». Об этом свидетельствует снижение темпов распространения коронавирусной инфекции. При этом, по словам Вуйнович, до полной победы над болезнью еще далеко, поэтому россияне должны по-прежнему соблюдать введенные для борьбы с коронавирусом ограничения.
 

Теги: Москва, заражение, коронавирус
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