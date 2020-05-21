В Москве за сутки выявили менее 3 тыс. случаев заражения COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за сутки выявили 2913 новых случаев заболевания, сообщает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Таким образом, с начала эпидемии в столице зафиксировали 155 219 случаев заражения коронавирусом.

Накануне в Москве резко упало число новых заболевших коронавирусом. За сутки в городе выявили 2699 новых заболевших, хотя в предыдущий день этот показатель составлял 3,5 тыс. Таким образом, сокращение прироста больных за сутки составило примерно 23%.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович 20 мая заявила, что ситуация с коронавирусом в стране перешла в «фазу стабилизации». Об этом свидетельствует снижение темпов распространения коронавирусной инфекции. При этом, по словам Вуйнович, до полной победы над болезнью еще далеко, поэтому россияне должны по-прежнему соблюдать введенные для борьбы с коронавирусом ограничения.

