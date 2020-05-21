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Собянин запретил ездить по Москве с оформленными в Подмосковье пропусками

В Москве изменятся правила пропускного режима. С 27 мая в столице больше не действуют пропуска, выданные в Московской области и в других регионах. Действительными будут только пропуска, выданные московскими властями
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В рамках первого этапа смягчения карантинных мер, о котором объявила мэрия Москвы, в столице изменились правила оформления пропусков.

«В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны ТОЛЬКО московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сегодня», — говорится в сообщении, опубликованном в личном блоге мэра Сергея Собянина.

Оформление цифровых пропусков началось в Москве 13 апреля, а с 15 апреля наличие пропуска стало обязательным для передвижения по городу. При этом в Москве действовали пропуска, выданные в Подмосковье, а в области — московские.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Власти столицы ввели три вида цифровых пропусков — для поездок на работу, в медицинские учреждения и в личных целях. Пропуска для работающих выдавались один раз — сначала до 30 апреля, а потом их действие продлевалось. Пропуска для визита в больницу выдаются на один календарный день, однако получить их можно неограниченное количество раз. Разрешение на поездки в иных целях также выдается на один день, но получать его можно не более двух раз в неделю.

Собянин объявил, что изменения в пропускной системе связаны с тем, что с 25 мая начинается первый этап смягчения ограничительных мер, принятых для борьбы с эпидемией SARS-CoV-2. В столице откроются МФЦ, разрешат работу каршеринга (с ограничениями), однако власти рекомендовали предприятиям держать как можно больше сотрудников в дистанционном режиме работы.

На совещании 6 мая президент Владимир Путин отменил с 12 мая период нерабочих дней, объявленных в стране в конце марта. Он предложил главам регионам принимать решения об ослаблении карантинных мер с 12 мая самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической обстановки и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Собянин тогда заявил, что режим самоизоляции в Москве с 12 мая смягчаться не будет. «Режим самоизоляции не ослабевает. Наоборот, мы должны четко следовать ему для того, чтобы давать возможность работы большому количеству предприятий. Мне кажется, это решение, которое сегодня возможно в Москве», — сказал тогда мэр Москвы.

Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве
Общество
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Вместе с тем в Москве разрешили работу строек и промышленных предприятий, предписав при этом гражданам в обязательном порядке использовать защитные маски и перчатки в общественном транспорте и в магазинах.

Кроме того, московские власти отказались от идеи отменить с 12 мая оформление цифровых пропусков через СМС — их оставили в силе. Чтобы получить пропуск, нужно отправить сообщение на короткий номер 7377. В нем необходимо указать серию и номер паспорта гражданина России. Пропуск также можно оформить на основании электронной заявки на официальном сайте мэра и правительства Москвы (mos.ru), а также через единую справочную службу правительства Москвы по номеру +7 (495) 777-77-77.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Григорий Набережнов, Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, карантин, мэрия Москвы
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