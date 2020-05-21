Собянин запретил ездить по Москве с оформленными в Подмосковье пропусками

В Москве изменятся правила пропускного режима. С 27 мая в столице больше не действуют пропуска, выданные в Московской области и в других регионах. Действительными будут только пропуска, выданные московскими властями

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В рамках первого этапа смягчения карантинных мер, о котором объявила мэрия Москвы, в столице изменились правила оформления пропусков.

«В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны ТОЛЬКО московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сегодня», — говорится в сообщении, опубликованном в личном блоге мэра Сергея Собянина.

Оформление цифровых пропусков началось в Москве 13 апреля, а с 15 апреля наличие пропуска стало обязательным для передвижения по городу. При этом в Москве действовали пропуска, выданные в Подмосковье, а в области — московские.

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Власти столицы ввели три вида цифровых пропусков — для поездок на работу, в медицинские учреждения и в личных целях. Пропуска для работающих выдавались один раз — сначала до 30 апреля, а потом их действие продлевалось. Пропуска для визита в больницу выдаются на один календарный день, однако получить их можно неограниченное количество раз. Разрешение на поездки в иных целях также выдается на один день, но получать его можно не более двух раз в неделю.