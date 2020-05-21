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Собянин назвал условия для посещения москвичами МФЦ

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Многофункциональные центры (МФЦ) в Москве, часть которых вновь заработает на прием граждан с 25 мая, будут выдавать только те документы, которые невозможно получить в электронном виде, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Посетить их можно будет только по предварительной записи через портал mos.ru.

«В МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг — только те, которые невозможно оформить в электронном виде», — сказал он.

По словам мэра, пока будут работать только 88 МФЦ, расположенные в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью.

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Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Собянин также заявил, что все сотрудники МФЦ и их посетители обязаны носить маски или респираторы, а также перчатки. На входе в здание у людей будут проверять температуру бесконтактным способом.

В помещениях центров нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции, установят защитные стекла и будут проводить регулярную дезинфекцию столов, кресел, дверных ручек и других поверхностей.

В Москве до 31 мая действует режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом, а также обязательно ношение масок и перчаток в общественных местах. Помимо этого, для передвижения по городу необходимы цифровые пропуска. С 27 мая в столице будут действовать только московские пропуска.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, Сергей Собянин, МФЦ
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