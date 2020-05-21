Собянин назвал условия для посещения москвичами МФЦ

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Многофункциональные центры (МФЦ) в Москве, часть которых вновь заработает на прием граждан с 25 мая, будут выдавать только те документы, которые невозможно получить в электронном виде, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Посетить их можно будет только по предварительной записи через портал mos.ru.

«В МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг — только те, которые невозможно оформить в электронном виде», — сказал он.

По словам мэра, пока будут работать только 88 МФЦ, расположенные в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью.