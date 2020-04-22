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В Подмосковье людей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

Вслед за столичными властями обязательный режим домашней самоизоляции для граждан с симптомами острых респираторных инфекций ввели в Подмосковье. Ограничения распространяются и на сожителей заболевших
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Власти Московской области распространили режим строгой домашней самоизоляции не только на заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, но и на всех граждан с симптомами острых респираторных инфекций. Об этом говорится постановлении губернатора Андрея Воробьева, опубликованном на сайте областного правительства.

«С 22 апреля 2020 года граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний [обязать] соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», — говорится в документе.

Такой же режим распространяется на всех, кто проживает вместе с гражданами с проявлениями ОРВИ и подозрением на коронавирус. Власти разъяснили, что передвижение таких людей на автомобиле допускается только для получения медицинской помощи после оформления соответствующих разрешений. Им также можно выходить в магазин и аптеку, выбрасывать мусор и гулять с домашними животными в 100 м от дома.

Власти предупредили, что будут контролировать местоположение граждан из этих категорий с помощью электронных средств мониторинга.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Московская мэрия объявила о таком же ужесточении режима для граждан с симптомами ОРВИ днем ранее, 21 апреля. За их передвижением пообещали следить с помощью геолокации. Однако для проживающих с теми, у кого подтверждено заражение коронавирусом, сделано послабление: им разрешили выходить на улицу, чтобы сходить в магазин или выгулять питомца. Пользоваться автомобилем обеим категориям граждан можно только для поездки в медицинское учреждение.

Глава комиссии Московской городской думы по безопасности Кирилл Щитов разъяснил, что жителей Москвы с симптомами ОРВИ будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции в том же размере, что и зараженных коронавирусной инфекцией. Они будут подписывать согласие о готовности лечиться на дому и передавать фото в систему распознавания лиц, а затем передвижения по городу таких граждан можно будет отслеживать и «применить меры административного воздействия», пояснил Щитов.

В Москве штрафы за нарушение самоизоляции распространили на больных ОРВИ
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Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский заявил РБК, что отслеживание геолокации граждан с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза нарушает их право на передвижение. «У нас в стране сложилась странная ситуация. С одной стороны, на законодательном уровне применяют карантинные меры. С другой стороны, официально не вводится режим чрезвычайной ситуации. Отслеживание геолокации человека — это нарушение права на передвижение. Такие нарушения возможны в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС), но в данном случае, без официального введения режима ЧС, нарушаются права человека.

18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи с симптомами ОРВИ получат бесплатные лекарства. Аналогичное решение принято властями Подмосковья.

Скорость распространения коронавируса в России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, ОРВИ, самоизоляция
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