В Подмосковье людей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

Вслед за столичными властями обязательный режим домашней самоизоляции для граждан с симптомами острых респираторных инфекций ввели в Подмосковье. Ограничения распространяются и на сожителей заболевших

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Власти Московской области распространили режим строгой домашней самоизоляции не только на заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, но и на всех граждан с симптомами острых респираторных инфекций. Об этом говорится постановлении губернатора Андрея Воробьева, опубликованном на сайте областного правительства.

«С 22 апреля 2020 года граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний [обязать] соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», — говорится в документе.

Такой же режим распространяется на всех, кто проживает вместе с гражданами с проявлениями ОРВИ и подозрением на коронавирус. Власти разъяснили, что передвижение таких людей на автомобиле допускается только для получения медицинской помощи после оформления соответствующих разрешений. Им также можно выходить в магазин и аптеку, выбрасывать мусор и гулять с домашними животными в 100 м от дома.

Власти предупредили, что будут контролировать местоположение граждан из этих категорий с помощью электронных средств мониторинга.