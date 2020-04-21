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В Мосгордуме разъяснили порядок взыскания штрафов с нарушителей с ОРВИ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Жителей Москвы с симптомами ОРВИ будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции в таком же размере, как и зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава комиссии Московской городской думы по безопасности Кирилл Щитов, передает «РИА Новости».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин уравнял карантинные режимы для людей с COVID-2019 и для тех, у кого есть симптомы острых респираторных заболеваний. Мера вступает в силу с 22 апреля.

Щитов пояснил, что теперь жители Москвы с ОРВИ будут подписывать согласие о готовности лечиться на дому и передавать фото в систему распознавания лиц. После этого их передвижение по городу можно будет отслеживать и «применить меры административного воздействия», указал Щитов. По его словам, штрафы будут выписывать и при передвижении на машине. При этом если таким людям понадобится получить медицинскую помощь, они могут запросить спецпропуск, отметил он.

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Рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирусную инфекцию 13 апреля рекомендовал Минздрав. Мера связана со сходством симптомов заболеваний на ранней стадии, пояснили в ведомстве.

16 апреля в мэрии Москвы сообщили, что всем пациентам с ОРВИ будут ставить диагноз «подозрение на коронавирусную инфекцию» и отправлять на обязательную самоизоляцию. На заболевших ОРВИ распространят все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным коронавирусом, сообщили в столичном оперштабе.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: ОРВИ, Москва, штраф
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