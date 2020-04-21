В Мосгордуме разъяснили порядок взыскания штрафов с нарушителей с ОРВИ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Жителей Москвы с симптомами ОРВИ будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции в таком же размере, как и зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава комиссии Московской городской думы по безопасности Кирилл Щитов, передает «РИА Новости».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин уравнял карантинные режимы для людей с COVID-2019 и для тех, у кого есть симптомы острых респираторных заболеваний. Мера вступает в силу с 22 апреля.

Щитов пояснил, что теперь жители Москвы с ОРВИ будут подписывать согласие о готовности лечиться на дому и передавать фото в систему распознавания лиц. После этого их передвижение по городу можно будет отслеживать и «применить меры административного воздействия», указал Щитов. По его словам, штрафы будут выписывать и при передвижении на машине. При этом если таким людям понадобится получить медицинскую помощь, они могут запросить спецпропуск, отметил он.

Рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирусную инфекцию 13 апреля рекомендовал Минздрав. Мера связана со сходством симптомов заболеваний на ранней стадии, пояснили в ведомстве.