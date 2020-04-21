Юристы назвали незаконным отслеживание геолокации людей с признаками ОРВИ

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Отслеживание геолокации людей с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза является нарушением права на передвижение, заявил РБК юрист, председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский.

«У нас в стране сложилась странная ситуация. С одной стороны, на законодательном уровне применяют карантинные меры. С другой стороны, официально не вводится режим чрезвычайной ситуации. Отслеживание геолокации человека — это нарушение права на передвижение. Такие нарушения возможны в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС), но в данном случае, без официального введения режима ЧС, нарушаются права человека. Контролировать [распространение инфекции] нужно всеми законными способами, особенно если речь идет о людях, которые больны или приехали из тех мест, где много больных. Но доводить ситуацию до абсурда и контролировать всех и каждого с признаками ОРВИ — нарушение закона», — считает он.

Так юрист оценил решение мэрии Москвы, которая 21 апреля уравняла карантинные меры для людей, зараженных коронавирусом, и для тех, у кого есть симптомы острых респираторных заболеваний. Городские власти заявили о решении отслеживать местоположение всех заболевших с признаками ОРВИ.

Со Старинским согласен адвокат юридической службы «Апология протеста» Александр Передрук. «Ст. 56 ч. 3 Конституции говорит о том, что не подлежат ограничению права и свободы, которые предусмотрены Конституцией, в том числе ст. 24, которая закрепляет право граждан на уважение частной жизни и связана со сбором, хранением и передачей информации о частной жизни гражданина. Ограничения, которые под видом борьбы с коронавирусной инфекцией предлагают вводить дополнительную слежку за людьми с симптомами ОРВИ, вряд ли могут быть признаны законом обоснованными и необходимыми в демократическом обществе», — сообщил он.