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Юристы назвали незаконным отслеживание геолокации людей с признаками ОРВИ

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Отслеживание геолокации людей с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза является нарушением права на передвижение, заявил РБК юрист, председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский.

«У нас в стране сложилась странная ситуация. С одной стороны, на законодательном уровне применяют карантинные меры. С другой стороны, официально не вводится режим чрезвычайной ситуации. Отслеживание геолокации человека — это нарушение права на передвижение. Такие нарушения возможны в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС), но в данном случае, без официального введения режима ЧС, нарушаются права человека. Контролировать [распространение инфекции] нужно всеми законными способами, особенно если речь идет о людях, которые больны или приехали из тех мест, где много больных. Но доводить ситуацию до абсурда и контролировать всех и каждого с признаками ОРВИ — нарушение закона», — считает он.

Так юрист оценил решение мэрии Москвы, которая 21 апреля уравняла карантинные меры для людей, зараженных коронавирусом, и для тех, у кого есть симптомы острых респираторных заболеваний. Городские власти заявили о решении отслеживать местоположение всех заболевших с признаками ОРВИ.

Со Старинским согласен адвокат юридической службы «Апология протеста» Александр Передрук. «Ст. 56 ч. 3 Конституции говорит о том, что не подлежат ограничению права и свободы, которые предусмотрены Конституцией, в том числе ст. 24, которая закрепляет право граждан на уважение частной жизни и связана со сбором, хранением и передачей информации о частной жизни гражданина. Ограничения, которые под видом борьбы с коронавирусной инфекцией предлагают вводить дополнительную слежку за людьми с симптомами ОРВИ, вряд ли могут быть признаны законом обоснованными и необходимыми в демократическом обществе», — сообщил он.

В Москве власти будут отслеживать местоположение людей с ОРВИ
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Передрук добавил, что сам процесс отслеживания геолокации людей вызывает ряд вопросов. «Непонятно, как это все будет храниться, какие сведения будут собираться, в какой момент их прекратят собирать и какие у гражданина будут гарантии, что, если он выздоровел, за ним перестали следить. Неизвестно также, будет ли уничтожаться эта информация, будет ли в целом осуществляться какой-то надзор за законностью применения тех или иных ограничений», — отметил юрист.

Он также отметил, что не считает данные меры оправданными даже в случае введения ЧС. «Режим ЧС устанавливается в первую очередь для органов государственной власти. Поэтому, опять же, необходимо учитывать несколько факторов. Такого рода ограничения свобод возможны, только если это минимум, без которого невозможно прожить, а другие способы борьбы с коронавирусной инфекцией не ведут к существенному результату. Должна существовать эффективная система контроля за органами государственной власти со стороны других органов государственной власти. Система должна быть объективной и позволять гражданину проконтролировать эффективность тех или иных мер», — заключил он.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: новости РБК, юрист, геолокация, ОРВИ
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