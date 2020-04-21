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В Москве власти будут отслеживать местоположение людей с ОРВИ

Мэрия Москвы уравняла карантинные режимы для людей с подтвержденным заражением коронавирусом и для тех, у кого есть симптомы острых респираторных заболеваний, и решила отслеживать геолокацию заболевших ОРВИ
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Московские власти решили отслеживать геолокацию не только людей с подтвержденным диагнозом COVID-19, но граждан с признаками обычных ОРВИ, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. Власти уравняли режимы самоизоляции для людей с подтвержденным заражением вирусом SARS-CoV-2 и людей с признаками острых респираторных заболеваний.

С 22 апреля москвичи и гости столицы с ОРВИ должны соблюдать все правила и ограничения, предписанные для заразившихся коронавирусом.

Указ Собянина вносит очередное изменение в первый указ о режиме повышенной готовности от 5 марта. Действие пункта 12.5 того указа распространяется теперь на граждан «с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний». Он обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием коронавирусной инфекции.

«В целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы или в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения», — говорится в документе.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Еще 9 апреля главные врачи московских клиник, которые вошли в состав клинического комитета по борьбе с коронавирусом, предложили не разделять стационары для лечения COVID-19 и пневмонии. Одним из первых предложений комитета стало включение больниц для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии в единую систему. Как отметили в штабе, большинство случаев пневмонии сейчас вызваны новым коронавирусом. Они сослались на опыт больницы в Коммунарке, по которому нужно в первую очередь оценивать клиническую картину и не ждать результата тестов для выявления COVID-19, точность которых составляет 70–80%.

Ранее о том, что около 30% существующих ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 могут дать ложный результат, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Он пояснил, что чувствительность методов компьютерной томографии выше, чем методов ПЦР-диагностики, и наиболее точным способом диагностики больных COVID-19 служит именно компьютерная томография.

Собянин 18 апреля заявил, что москвичи с симптомами ОРВИ получат бесплатные лекарства. «Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ», — сказал мэр. Он пояснил, что, по мнению врачей, за симптомами простудных заболеваний часто может скрываться заражение коронавирусом, которое необходимо начать вовремя лечить.

Аналогичное решение принято властями Подмосковья.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i


 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, ОРВИ, изоляция
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