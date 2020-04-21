Собянин разрешил выходить на улицу живущим с больными коронавирусом

Москвичи, которые проживают с зараженными коронавирусом или ОРВИ, смогут выйти на улицу, чтобы сходить за продуктами, выгулять собаку. Транспортом они смогут воспользоваться только для поездок в больницу, как и лица с ОРВИ

Сергей Собянин (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Москвичам, которые живут вместе с гражданами с признаками коронавирусной инфекции COVID-19 или ОРВИ, разрешили выходить из дома по неотложным нуждам. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

В документе говорится, что им можно будет выйти в ближайший магазин, вынести мусор или выгулять собаку на расстоянии не далее 100 м от дома. При этом отмечается, что транспортом они смогут воспользоваться только для поездок в больницу, получив пропуск.

Кроме того, согласно указу власти будут отслеживать геолокацию граждан с признаками ОРВИ. Выходить им разрешать только для того, чтобы получить медицинскую помощь или самостоятельно поехать в больницу на основании цифрового пропуска.