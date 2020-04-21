Собянин разрешил выходить на улицу живущим с больными коронавирусом
Москвичам, которые живут вместе с гражданами с признаками коронавирусной инфекции COVID-19 или ОРВИ, разрешили выходить из дома по неотложным нуждам. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.
В документе говорится, что им можно будет выйти в ближайший магазин, вынести мусор или выгулять собаку на расстоянии не далее 100 м от дома. При этом отмечается, что транспортом они смогут воспользоваться только для поездок в больницу, получив пропуск.
Кроме того, согласно указу власти будут отслеживать геолокацию граждан с признаками ОРВИ. Выходить им разрешать только для того, чтобы получить медицинскую помощь или самостоятельно поехать в больницу на основании цифрового пропуска.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом