СМИ узнали о проблемах с лечением больных гепатитом из-за коронавируса

Организации пациентов пожаловались на нехватку мест для больных с редкими заболеваниями из-за перепрофилирования клиник для борьбы с распространением коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вынужденное перепрофилирование федеральных медицинских центров на прием больных с коронавирусом привело к проблемам с лечением людей, у которых ранее были диагностированы различные редкие заболевания, а также гепатит. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ряда организаций, занимающихся защитой прав пациентов.

Так, обратившаяся в Минздрав Всероссийская организация пациентов указала, что в помощи отказывают людям, которые в обычной ситуации могут получать медикаментозное лечение лишь в дневных стационарах. «Пациентам с другими заболеваниями (кроме коронавируса) предлагают подождать, потому что регионы не выделяют для их лечения других мощностей», — заявил сопредседатель организации Юрий Жулев.

В частности, сложности возникли у пациентов с гепатитом, заявил исполнительный директор общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко. По его словам, осложнения могут возникнуть у тех больных, кто готовился к пересадке печени или не обеспечен препаратами на срок более месяца.

В свою очередь глава «Движения против рака» Николай Дронов сообщил, что в организацию начали обращаться и люди с онкологическими заболеваниями, которые из-за перепрофилирования медицинских учреждений не получают необходимую лучевую терапию.