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СМИ узнали о проблемах с лечением больных гепатитом из-за коронавируса

Организации пациентов пожаловались на нехватку мест для больных с редкими заболеваниями из-за перепрофилирования клиник для борьбы с распространением коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вынужденное перепрофилирование федеральных медицинских центров на прием больных с коронавирусом привело к проблемам с лечением людей, у которых ранее были диагностированы различные редкие заболевания, а также гепатит. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ряда организаций, занимающихся защитой прав пациентов.

Так, обратившаяся в Минздрав Всероссийская организация пациентов указала, что в помощи отказывают людям, которые в обычной ситуации могут получать медикаментозное лечение лишь в дневных стационарах. «Пациентам с другими заболеваниями (кроме коронавируса) предлагают подождать, потому что регионы не выделяют для их лечения других мощностей», — заявил сопредседатель организации Юрий Жулев.

В частности, сложности возникли у пациентов с гепатитом, заявил исполнительный директор общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко. По его словам, осложнения могут возникнуть у тех больных, кто готовился к пересадке печени или не обеспечен препаратами на срок более месяца.

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В свою очередь глава «Движения против рака» Николай Дронов сообщил, что в организацию начали обращаться и люди с онкологическими заболеваниями, которые из-за перепрофилирования медицинских учреждений не получают необходимую лучевую терапию.

РБК направил запрос в пресс-службу Минздрава.

20 апреля заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова пообещала, что пациентам с онкологическими заболеваниями в столице помощь будут оказывать в НИИ оториноларингологии им. Свержевского. Его корпус расположен на одной территории с городской онкологической больницей № 1, в состав которой также входит центр опухолей головы и шеи. Этой больнице будут предоставлены дополнительные 100 коек для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Премьер-министр Михаил Мишустин 25 марта поручил регионам увеличить количество мест в больницах для пациентов с коронавирусом. «Очень важно, чтобы власти субъектов Федерации были готовы оперативно организовать места для тех, кто заболеет. Теперь регионы должны провести необходимую работу, а Росздравнадзор — ее проверить и доложить нам», — сказал тогда Мишустин. 17 апреля премьер распорядился передать регионам коечный фонд федеральных клиник для оказания помощи пациентам с коронавирусом. «Таких клиник по всей стране будет более 60, в них дополнительно развернут 45 тыс. коек», — сказал тогда Мишустин.

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В начале апреля в пресс-службе Минздрава сообщили, что ведомство планирует временно перепрофилировать часть своих федеральных медцентров для приема пациентов с инфекцией. Источник в ведомстве рассказал РБК, что с 6 апреля перепрофилируют девять центров, а с 13 апреля — еще пять.

Столичный департамент здравоохранения после перепрофилирования части клиник на оказание помощи заразившимся SARS-CoV-2 заявил 14 апреля, что в ближайшие две-три недели в больницах Москвы может возникнуть дефицит коек для приема зараженных. В департаменте заявили, что в течение десяти дней собираются перепрофилировать еще 24 стационара для приема пациентов, у которых подозревается наличие коронавируса. С учетом новых коек их количество в больницах депздрава столицы должно достигнуть 21 тыс.

Специалисты, которые ранее оказывали узкоспециализированную помощь на базе перепрофилированных больниц, заверили чиновники, будут временно переведены в другие стационары и продолжат принимать пациентов по своему профилю. «Подчеркиваем, что данная мера является временной на период стабилизации эпидемиологической ситуации в столице», — говорилось в сообщении ведомства.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Авторы: Артем Филипенок, Владислав Гордеев
При участии: Егор Губернаторов
Теги: коронавирус, медицина
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