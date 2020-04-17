Мишустин поручил передать регионам коечный фонд для больных коронавирусом

По всей России к борьбе с коронавирусом подключатся более 60 клиник, в которых появятся 45 тыс. дополнительных коек, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился передать регионам коечный фонд для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с заболеванием, кадры с которого показал телеканал «Россия 24».

«Мной подписано распоряжение правительства о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник, которое определяет, какие медицинские организации будут помогать больным коронавирусом. Таких клиник по всей стране будет более 60, в них дополнительно развернут 45 тыс. коек», — сообщил Мишустин.

По его словам, на эти цели регионы и федеральные органы исполнительной власти получат свыше 36 млрд руб.

Кроме того, нужно принять меры, чтобы до таких больниц можно было добраться быстро, отметил премьер. Для этого он предложил провести к медучреждениям дороги или построить их заново, если потребуется.