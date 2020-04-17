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Мишустин поручил передать регионам коечный фонд для больных коронавирусом

По всей России к борьбе с коронавирусом подключатся более 60 клиник, в которых появятся 45 тыс. дополнительных коек, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился передать регионам коечный фонд для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с заболеванием, кадры с которого показал телеканал «Россия 24».

«Мной подписано распоряжение правительства о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник, которое определяет, какие медицинские организации будут помогать больным коронавирусом. Таких клиник по всей стране будет более 60, в них дополнительно развернут 45 тыс. коек», — сообщил Мишустин.

По его словам, на эти цели регионы и федеральные органы исполнительной власти получат свыше 36 млрд руб.

Кроме того, нужно принять меры, чтобы до таких больниц можно было добраться быстро, отметил премьер. Для этого он предложил провести к медучреждениям дороги или построить их заново, если потребуется.

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В конце марта Мишустин сообщил о выделении 33,4 млрд руб. 77 регионам на создание дополнительных мест в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией и покупку нужного оборудования. Он также поручил выделить 5,2 млрд руб. из федерального резервного фонда на закупку для регионов 1,2 тыс. машин скорой помощи.

По словам Мишустина, ситуация с коронавирусом в России остается непростой. Система здравоохранения сейчас «максимально нагружена», поэтому крайне важно правильно распределить имеющиеся ресурсы, отметил он. В частности, больше половины коек в регионах нужно обеспечить дополнительным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, добавил премьер-министр.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Михаил Мишустин, коронавирус
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