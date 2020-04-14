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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы предупредили о возможном дефиците коек для больных COVID-19

Дефицит может возникнуть в течение ближайших двух-трех недель, предупредили в департаменте здравоохранения Москвы. Для его предупреждения власти перепрофилируют под прием больных с коронавирусом еще 24 стационара

В ближайшие две-три недели в перепрофилированных для приема больных с коронавирусом больницах Москвы может возникнуть дефицит коек. Об этом говорится на сайте столичного департамента здравоохранения.

В связи с этим в течение 10 дней будут перепрофилированы еще 24 стационара для приема пациентов, у которых подозревается наличие коронавируса, говорится в сообщении. С учетом новых коек, их количество в больницах депздрава достигнет 21 тыс.

Специалисты, которые ранее оказывали узкоспециализированную помощь на базе перепрофилированных больниц, будут временно переведены в другие стационары и продолжат принимать пациентов по своему профилю. «Подчеркиваем, что данная мера является временной на период стабилизации эпидемиологической ситуации в столице», — говорится в сообщении.

Кроме того, утверждают в департаменте, пациенты, которым необходима экстренная медицинская помощь, будут направлены в 12 стационаров Москвы. «Вся экстренная помощь будет оказываться в полном объеме», — заверили в депздраве.

Власти Москвы не станут запрещать поездки в другие регионы
Общество

Вечером 13 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о том, что в Москве умерли 13 пациентов, заразившихся коронавирусом. Всего в столице, с учетом этих летальных случаев, скончалось 95 человек. С начала пандемии в городе было зафиксировано 1,5 тыс. случаев заражения, 837 человек вылечились.

Сейчас более 6 тыс. больных в Москве проходят лечение на дому, сообщал депздрав. Если состояние пациента ухудшается, его сразу же госпитализируют.

Накануне президент Владимир Путин сообщил, что пик эпидемии в стране пока не пройден, в том числе и в Москве. Тем не менее, он отметил, что в России ситуация с коронавирусом выглядит «гораздо более предпочтительно», чем в других странах. Этому способствовала, по его мнению, организация здравоохранения и подготовка медицинского персонала. При этом президент призвал не расслабляться и отметил, что «хвастаться нечем и ни к чему».

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, дефицит, департамент здравоохранения Москвы
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