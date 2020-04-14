Власти Москвы предупредили о возможном дефиците коек для больных COVID-19

Дефицит может возникнуть в течение ближайших двух-трех недель, предупредили в департаменте здравоохранения Москвы. Для его предупреждения власти перепрофилируют под прием больных с коронавирусом еще 24 стационара

В ближайшие две-три недели в перепрофилированных для приема больных с коронавирусом больницах Москвы может возникнуть дефицит коек. Об этом говорится на сайте столичного департамента здравоохранения.

В связи с этим в течение 10 дней будут перепрофилированы еще 24 стационара для приема пациентов, у которых подозревается наличие коронавируса, говорится в сообщении. С учетом новых коек, их количество в больницах депздрава достигнет 21 тыс.

Специалисты, которые ранее оказывали узкоспециализированную помощь на базе перепрофилированных больниц, будут временно переведены в другие стационары и продолжат принимать пациентов по своему профилю. «Подчеркиваем, что данная мера является временной на период стабилизации эпидемиологической ситуации в столице», — говорится в сообщении.

Кроме того, утверждают в департаменте, пациенты, которым необходима экстренная медицинская помощь, будут направлены в 12 стационаров Москвы. «Вся экстренная помощь будет оказываться в полном объеме», — заверили в депздраве.