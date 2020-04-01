Минздрав перепрофилирует свои медцентры для борьбы с коронавирусом

Девять больниц будут перепрофилированы для приема пациентов с COVID-19 с 6 апреля и еще пять — с 13 апреля, сообщил источник РБК в Минздраве

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Часть федеральных медицинских центров, подведомственных Министерству здравоохранения, будут временно перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства. В сообщении отмечается, что речь идет о передаче под борьбу с COVID-19 части коечного фонда этих учреждений.

Какие именно центры имеются в виду, в Минздраве не сообщили. Источник РБК в ведомстве пояснил, что речь идет о частичном перепрофилировании 14 федеральных медцентров.

«Девять центров будут перепрофилированы для приема пациентов с COVID-19 с 6 апреля и еще пять с 13 апреля», — уточнил собеседник РБК.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 апреля сообщил, что власти столицы мобилизуют для борьбы с COVID-19 свои клиники. Он также отметил, что работа по переоборудованию помещений идет практически круглые сутки, а на объектах заняты тысячи людей.