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Минздрав перепрофилирует свои медцентры для борьбы с коронавирусом

Девять больниц будут перепрофилированы для приема пациентов с COVID-19 с 6 апреля и еще пять — с 13 апреля, сообщил источник РБК в Минздраве
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Часть федеральных медицинских центров, подведомственных Министерству здравоохранения, будут временно перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства. В сообщении отмечается, что речь идет о передаче под борьбу с COVID-19 части коечного фонда этих учреждений.

Какие именно центры имеются в виду, в Минздраве не сообщили. Источник РБК в ведомстве пояснил, что речь идет о частичном перепрофилировании 14 федеральных медцентров.

«Девять центров будут перепрофилированы для приема пациентов с COVID-19 с 6 апреля и еще пять с 13 апреля», — уточнил собеседник РБК.

В закрытой на карантин больнице в Коми поставили еще 32 диагноза COVID-19
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Мэр Москвы Сергей Собянин 1 апреля сообщил, что власти столицы мобилизуют для борьбы с COVID-19 свои клиники. Он также отметил, что работа по переоборудованию помещений идет практически круглые сутки, а на объектах заняты тысячи людей.

«Один из таких объектов — городская клиническая больница им. Спасокукоцкого, одна из ведущих московских клиник. Здесь переоборудуют большой корпус, который сможет принять до 450 пациентов. Стационар для лечения людей с подозрением на коронавирус должен быть готов к середине апреля», — написал Собянин на своей странице в Twitter.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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За последние сутки в России выявлено 440 новых случаев заражения COVID-19. В Республике Коми число больных более чем удвоилось, после того как еще 32 случая было выявлено в закрытой на карантин больнице.

Авторы: Евгений Калюков, Егор Губернаторов
Теги: Минздрав, пандемия
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