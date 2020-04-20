Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 17 апр, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 17 апр, 18:38
Собянин заявил о соблюдении москвичами режима самоизоляции Общество, 12:44 «Яндекс» сообщил о популярности запроса «когда все это закончится» Технологии и медиа, 12:43 Ключевые события продуктового ретейла. Дайджест новостей Pro, 12:39 Глава следствия по делу Магомедовых стал топ-менеджером дочки «Ростеха» Общество, 12:35 На Украине назвали стоимость лечения пациента с коронавирусом в сутки Общество, 12:31 Кремль заявил о регионах с недостаточной подготовкой к пандемии Политика, 12:31 Эпидемический порог: за что в ответе большой бизнес Партнерский материал, 12:27 В московском НИИ имени Свержевского организуют койки для онкобольных Общество, 12:21 Сенатор предложил продлить сроки ремонта по ОСАГО у официальных дилеров Общество, 12:20 ВОЗ провела благотворительный концерт и собрала $128 млн: как это было Стиль, 12:09 Ставки инвесторов на обвал рынка США достигли рекорда с января 2016 года Quote, 12:09 Депздрав назвал причину смерти женщины возле дома в Москве Общество, 12:06 Джокович выступил против обязательной вакцинации спортсменов от COVID-19 Спорт, 12:04 Кадыров в защитном костюме посетил больницу с зараженными коронавирусом Общество, 12:02
Пандемия коронавируса ,  
0 

В московском НИИ имени Свержевского организуют койки для онкобольных

Фото: nikiosverzjevsky / Facebook

В Москве на базе НИИ оториноларингологии им. Свержевского будут оказывать медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, передает Telegram-канал оперштаба Москвы по борьбе с коронавирусом.

По словам Раковой, в период эпидемии коронавируса в городе стало небезопасно принимать пациентов, которым не требуется экстренная помощь. «Сейчас, когда многие клиники, включая федеральные, закрываются из-за вспышек коронавируса, мы приняли решение на базе городского института оториноларингологии имени Свержевского развернуть дополнительные мощности для лечения онкологических заболеваний», — сказала она.

Центр Блохина ограничил прием пациентов из-за COVID-19 у сотрудника
Общество

Корпус расположен на одной территории с городской онкологической больницей №1, в состав которой также входит центр опухолей головы и шеи. Этой больнице будут предоставлены дополнительные 100 коек для пациентов с онкологическими заболеваниями. НИИ имени Свержевского начнет принимать пациентов с онкологией с 27 апреля.

Ракова отметила, что пациентам с опухолями предстательной и молочной желез организуют гормонотерапию на дому.

В начале апреля прием больных временно приостановили в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» из-за подозрения на коронавирус у одного из сотрудников. Всех работников отделения химиотерапии отправили на карантин, а пациентов изолировали в палатах и взяли под особое наблюдение.

Теги: коронавирус, онкология, Москва
Материалы по теме
Онколог сообщил о рисках курильщиков при эпидемии коронавируса
Общество
У главврача онкодиспансера Пермского края выявили коронавирус
Общество
Оперштаб Москвы разрешил онкобольным ездить в больницы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter