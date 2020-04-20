В московском НИИ имени Свержевского организуют койки для онкобольных

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В Москве на базе НИИ оториноларингологии им. Свержевского будут оказывать медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, передает Telegram-канал оперштаба Москвы по борьбе с коронавирусом.

По словам Раковой, в период эпидемии коронавируса в городе стало небезопасно принимать пациентов, которым не требуется экстренная помощь. «Сейчас, когда многие клиники, включая федеральные, закрываются из-за вспышек коронавируса, мы приняли решение на базе городского института оториноларингологии имени Свержевского развернуть дополнительные мощности для лечения онкологических заболеваний», — сказала она.

Корпус расположен на одной территории с городской онкологической больницей №1, в состав которой также входит центр опухолей головы и шеи. Этой больнице будут предоставлены дополнительные 100 коек для пациентов с онкологическими заболеваниями. НИИ имени Свержевского начнет принимать пациентов с онкологией с 27 апреля.

Ракова отметила, что пациентам с опухолями предстательной и молочной желез организуют гормонотерапию на дому.