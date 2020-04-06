Власти Москвы отвели под борьбу с коронавирусом еще две больницы

Сергей Собянин (Фото: MosSobyanin / Twitter)

Стационар для приема больных с коронавиурсом открыли в московском Госпитале для ветеранов войн № 3. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.

«Это учреждение, которое было специально создано для того, чтобы здесь лечились пожилые люди», — отметил он.

Собянин также рассказал, что стационар для лечения пациентов с вирусом открыли в клиническом центре Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. В нем будет около 2 тыс. коек, сообщил мэр.

Ранее Собянин говорил, что в Москве готовы перепрофилировать еще десять корпусов, если угроза распространения коронавируса будет нарастать.