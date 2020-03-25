Мишустин поручил увеличить число коек для заболевших COVID-19 в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил регионам увеличить количество мест в больницах для пациентов с коронавирусом. Об этом он сообщил на заседании президиума правительственного Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

«Очень важно, чтобы власти субъектов Федерации были готовы оперативно организовать места для тех, кто заболеет. Теперь регионы должны провести необходимую работу, а Росздравнадзор — ее проверить и доложить нам», — сказал Мишустин.

О том, как идет работа, его будет информировать вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее она сообщила, что за прошедшие сутки в России стало известно о еще 163 заразившихся коронавирусом. Большинство новых случаев обнаружили в Москве — 120, остальные 43 распределились по 19 регионам.