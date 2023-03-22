WWF отказался проводить «Час Земли» в России

В соответствии с законом организация, признанная иноагентом, не будет проводить в России мероприятий, поэтому Всемирный фонд природы (WWF) сообщил, что «Час Земли» пройдет в стране онлайн вечером 25 марта

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Всемирный фонд дикой природы (WWF, внесен в реестр иноагентов) не будет организовывать мероприятий в рамках акции «Час Земли» в России, она пройдет здесь онлайн 25 марта, сообщается в телеграм-канале организации.

«В соответствии с требованиями закона в этом году мы не будем организовывать мероприятий, но «Час Земли» и символическое выключение света стали общей доброй традицией, экологическим «Новым годом», который отменять нельзя», — говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 20:30 по локальному времени 25 марта. Это будет 15-й акцией в России.

Представительство WWF в России открыто в 1994 году, а в 2004 году фонд стал российской национальной организацией. На его счету 1,5 тыс. проектов по сохранению природных богатств страны в 47 регионах. «Час Земли» — это массовый флешмоб с выключением участниками света и бытовых электроприборов на час. Традиционно в этот час гасят подсветку десятки тысяч известных зданий и достопримечательностей. В 2021 году среди этих сооружений были Кремль, ГУМ, Главное здание МГУ и другие сталинские высотки, ЦУМ, Останкинская башня, храм Христа Спасителя, театры, музеи, парки, павильоны ВДНХ, жилые дома на Новом Арбате, Тверской улице. В 2022 году мероприятие состоялось 28 марта.

В реестр иноагентов WWF попал 10 марта за финансовую поддержку из иностранных источников. В Минюсте считают, что представители фонда «пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти России». Фонд назвал получение статуса необоснованным.

Признать WWF иноагентом потребовало Российское экологическое общество (РЭО). Председатель РЭО Рашид Исмаилов утверждал, что организация «формирует негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы».

После внесения фонда в список иноагентов российские природоохранные и экологические организации направили обращение президенту России Владимиру Путину, в котором выступили за отмену постановления.

Авторы назвали решение Минюста «крайне ошибочным, несправедливым и необоснованным» и отметили, что оно негативно отразится на сохранении российской природы.