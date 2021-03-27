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В Москве в «час Земли» у зданий отключили подсветку

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В Москве в рамках ежегодной экологической акции «Час Земли» отключили архитектурно-художественную подсветку столичных объектов.

Среди отключенных от света зданий были Кремль, ГУМ, здание МГУ и другие сталинские высотки, ЦУМ, Останкинская башня, храм Христа Спасителя, театры, музеи, парки, павильоны ВДНХ, жилые дома на Новом Арбате, Тверской улице и т.д.

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Акция «Час Земли» проводится ежегодно под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF). Мероприятие проходит в последнюю субботу марта. Для этого люди отключают свет у себя дома на час. По задумке организаторов, это должно сократить вредные выбросы, которые появляются при производстве электричества.

В Фонде дикой природе ранее заявляли, что московские власти, в знак солидарности с акцией, отключат подсветку у 2 тыс. объектов.

Кроме того, организаторы накануне призвали пользователей Instagram «отключить свет в сторис». Для этого они предложили скачать специальное приложение.

В прошлом году в ходе акции были отключено ландшафтное освещение и подсветка 2 тыс. зданий. Кроме того, в акции тогда впервые принял участие президент Владимир Путин.

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«Час Земли» Всемирный фонд дикой природы WWF Москва подсветка
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