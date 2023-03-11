Всемирный фонд природы оспорит включение в реестр иноагентов

Всемирный фонд природы через суд оспорит свое включение в реестр иноагентов Минюста

Всемирный фонд природы (WWF, ранее назывался Всемирным фондом дикой природы) будет через суд добиваться пересмотра решения Министерства юстиции о включении организации в список иностранных агентов. Об этом сообщила РБК пресс-служба фонда.

«Решение о включении фонда в реестр некоммерческих организаций-иностранных агентов считаем необоснованным и будем добиваться его пересмотра в судебном порядке», — заявили в организации.

Там подчеркнули, что главная задача фонда — «сохранить биологическое разнообразие в гармонии человека и природы», и Всемирный фонд природы продолжит защищать редкие виды животных и сохранять природу России, выполняя взятые на себя обязательства.

В заявлении фонда отмечается, что он работает в стране с 1994 года. Все сотрудники организации и члены Совета — это граждане России, в их числе 16 кандидатов наук, шесть заслуженных экологов и один лауреат Нобелевской премии мира из состава Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC).

При поддержке фонда создано и расширено более 145 федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий общей площадью 72 млн гектаров. В дикую природу выпущены зубры и леопарды, а также создана сеть «медвежьих патрулей» для сохранения популяции белых медведей.

Минюст объяснял включение Всемирного фонда природы в реестр иноагентов тем, что организация получала поддержку от иностранных источников. Как считают в ведомстве, под видом деятельности по защите природы представители фонда «пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти России, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов».