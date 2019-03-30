В России прошла акция «Час Земли». Фотогалерея

По всему миру участники акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли» на 60 минут — с 20:30 по 21:30 по местному времени — выключили свет и электроприборы, чтобы обратить внимание человечества на проблему изменения климата и расходования природных ресурсов планеты. К акции также присоединились в городах России. В Москве подсветку выключили на более чем 2 тыс. зданий