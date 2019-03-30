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Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
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Общество ,  
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В России прошла акция «Час Земли». Фотогалерея

По всему миру участники акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли» на 60 минут — с 20:30 по 21:30 по местному времени — выключили свет и электроприборы, чтобы обратить внимание человечества на проблему изменения климата и расходования природных ресурсов планеты. К акции также присоединились в городах России. В Москве подсветку выключили на более чем 2 тыс. зданий
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Храм Христа Спасителя во время эконологической акции
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Здание Государственного исторического музея на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Здание Государственного Академического Большого театра
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Сталинская высотка на Котельнической набережной
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Здание гостиницы «Рэдиссон Ройал» в центре столицы России
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Здание российского правительства 
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
ГУМ на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Храм Василия Блаженного
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Казанский кремль
Теги: мультимедиа, Час Земли
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