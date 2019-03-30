Общество , 30 мар, 22:42
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В России прошла акция «Час Земли». Фотогалерея
По всему миру участники акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли» на 60 минут — с 20:30 по 21:30 по местному времени — выключили свет и электроприборы, чтобы обратить внимание человечества на проблему изменения климата и расходования природных ресурсов планеты. К акции также присоединились в городах России. В Москве подсветку выключили на более чем 2 тыс. зданий
Храм Христа Спасителя во время эконологической акции
Здание Государственного исторического музея на Красной площади в Москве
Здание Государственного Академического Большого театра
Сталинская высотка на Котельнической набережной
Здание гостиницы «Рэдиссон Ройал» в центре столицы России
Здание российского правительства
ГУМ на Красной площади в Москве
Храм Василия Блаженного
Казанский кремль