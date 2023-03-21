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Экологические организации попросили Путина отменить иноагентство WWF

Более 60 экологических организаций призвали Путина отменить признание WWF иноагентом
Десятки российских экологических организаций в открытом письме Владимиру Путину заявили, что признание фонда иноагентом негативно отразится на сохранении природы страны. Они попросили отменить это решение
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российские природоохранные и экологические организации и общественные объединения направили обращение президенту Владимиру Путину, в котором выступили за отмену признания Всемирного фонда природы (WWF, ранее назывался Всемирным фондом дикой природы) иностранным агентом. Копия письма направлена в Минюст, его текст опубликовал «Заповедный альянс», объединение природоохранных организаций.

Обращение подписали представители 62 организации, в том числе Центра охраны дикой природы, Российского социально-экологического союза, Ассоциации журналистов-экологов Союза журналистов России, Общества добровольных лесных пожарных, экоцентра «Заповедники», иркутского отделения Всероссийского общества охраны природы и других.

Авторы называют решение Минюста о признании WWF иноагентом «крайне ошибочным, несправедливым и необоснованным», отмечая, что оно негативно отразится на сохранении российской природы. Организации отмечают, что деятельность фонда по сохранению биологического разнообразия не относится к политической.

В обращении говорится, что объявление фонда иноагентом — «удар для всего природоохранного сообщества России»; WWF, сотрудничая с властями, добивался решений по сохранению природы, а решение Минюста подрывает эту работу, считают в организации. Они отмечают, что среди сотрудников и членов совета фонда есть кавалеры Ордена Почета, заслуженные экологи России, кандидаты наук, а также нобелевский лауреат премии мира 2007 года в составе международной группы ученых-климатологов (тогда награду получили Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) и американский эколог Альберт Гор).

Российское представительство WWF было открыто в 1994 году, а в 2004-м фонд стал российской национальной организацией. На его счету 1,5 тыс. проектов по сохранению природных богатств России в 47 регионах страны, говорится на сайте фонда. Организация получала благодарности президента Владимира Путина.

В реестр иноагентов фонд попал 10 марта. Минюст объяснил это решение тем, что организация получала поддержку от иностранных источников. Как считают в ведомстве, под видом деятельности по защите природы представители фонда «пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти России, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов». WWF назвал получение статуса необоснованным и пообещал это оспорить.

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Признать WWF иноагентом требовало Российское экологическое общество (РЭО; объединяет экологов, представителей бизнеса и органов власти), в апреле прошлого года направив в Минюст соответствующее письмо. Председатель РЭО Рашид Исмаилов утверждал, что организация «формирует негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
WWF иностранный агент экологи природа Владимир Путин
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