Минюст признал иноагентами Гуриева, Гершензона и Всемирный фонд природы

Гуриев, указал Минюст, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также высказывался против спецоперации на Украине. WWF в министерстве обвинили в попытках оказать влияние на власть

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министерство юстиции внесло в список иностранных агентов экономиста Сергея Гуриева, политика Геннадия Гудкова, экс-главу «Яндекс.Новостей» Льва Гершензона, феминистку и блогера Нику Водвуд (известна под ником nixelpixel), Всемирный фонд природы (WWF, ранее назывался Всемирным фондом дикой природы) и Фонд «Свободная Бурятия». Также в реестр добавлен Д.Е. Губарев, вероятно, речь идет о журналисте из Владивостока Данииле Губареве.

Минюст объясняет добавления в список следующим образом:

Гуриев — участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, а также высказывался против специальной военной операции на Украине;

— участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, а также высказывался против специальной военной операции на Украине; Гершензон — размещал информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства, в созданном им новостном агрегаторе «The True Story», а также принимал участие в создании иностранными агентами материалов и высказывался против специальной военной операции на Украине;

— размещал информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства, в созданном им новостном агрегаторе «The True Story», а также принимал участие в создании иностранными агентами материалов и высказывался против специальной военной операции на Украине; Гудков — негативно высказывался в отношении военнослужащих ВС России, призывал к предоставлению вооружения Украине, открыто выступая в ее поддержку. Также участвовал в создании и распространял материалы иноагентов;

— негативно высказывался в отношении военнослужащих ВС России, призывал к предоставлению вооружения Украине, открыто выступая в ее поддержку. Также участвовал в создании и распространял материалы иноагентов; Водвуд — получала денежные средства от иностранных источников, открыто выступала в поддержку Украины. Помимо этого, «дискредитировала идеи служения Отечеству», формировала отрицательное отношение к военной службе и пропагандировала ЛГБТ-отношения;

— получала денежные средства от иностранных источников, открыто выступала в поддержку Украины. Помимо этого, «дискредитировала идеи служения Отечеству», формировала отрицательное отношение к военной службе и пропагандировала ЛГБТ-отношения; Губарев — распространял материалы, созданные иностранными агентами;

— распространял материалы, созданные иностранными агентами; Всемирный фонд природы — получал поддержку от иностранных источников. Под видом деятельности по защите природы представители фонда «пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти России, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов». Также фонд распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике;

— получал поддержку от иностранных источников. Под видом деятельности по защите природы представители фонда «пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти России, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов». Также фонд распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике; Фонд «Свободная Бурятия» — создан на территории США, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти России, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов. Активисты фонда проживают на территории иностранных государств, руководитель фонда включен в реестр иностранных агентов.

Сергей Гуриев — экономист, бывший ректор Российской экономической школы (РЭШ), главный экономист Европейского банка реконструкции и развития с 2015 по 2019 год. С 2013 года живет и преподает во Франции. Занимает должность профессора экономики парижской Школы политических наук Sciences Po. Неоднократно высказывался против российской политике на Украине и утверждал, что возвращаться в Россию для него не безопасно. Лев Гершензон возглавлял сервис «Яндекс.Новости» с 2005 по 2012 год. После начала российской спецоперации на Украине он назвал агрегатор от «Яндекса» ключевым элементом «в сокрытии информации о происходящем». Тогда же Гершензон объявил о создании собственного агрегатора «The True Story», который вскоре заблокировал Роскомнадзор. Геннадий Гудков — российский политик и оппозиционер, полковник ФСБ в отставке. Депутат Государственной Думы третьего, четвертого, пятого и шестого созывов (2001—2012), экс-зампред думского комитета по безопасности. После лишения мандата участвовал в маршах оппозиции, а также создал собственную партию «Социал-демократы России» (СДР). С 2019 года постоянно в Болгарии. Свой отъезд он связывал с угрозой неминуемого ареста. Вероника Водвуд — российская феминистка и блогер, известная под ником nixelpixel. Продвигает идеи интерсекционального феминизма — движение, которое борется одновременно против угнетения женщин, расизма и социального неравенства. Даниил Губарев — вероятнее всего, журналист из Владивостока, администратор заблокированного паблика «news.vl».

Последний раз Минюст расширял список иностранных агентов 17 февраля. Тогда в список включили журналиста Андрея Лошака, профессора Андрея Зубова, работавшего ранее в МГИМО, и проект «Школа свободной общественной мысли «Возрождение».

Понятие «иностранный агент» было впервые введено в российское законодательство в 2012 году. Вначале оно распространялось только на НКО, занимающиеся политической деятельностью. Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году. В 2019-м в законодательство были внесены поправки, которые определили возможность присвоения статуса иноагента физическим и юридическим лицам, если те распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. К концу 2020 года в законодательстве появилось и понятие незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Сейчас действует единый реестр иностранных агентов.

Законодательство содержит ряд запретов и ограничений в отношении фигурантов из списков иноагентов. Сообщения и материалыиноагента должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Распространение сведений об иноагенте также должно сопровождаться маркировкой.



Кроме того, иноагенты не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, производить информационную продукцию для несовершеннолетних, а также принимать участие в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.