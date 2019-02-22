В Петербурге проверили все офисы Сбербанка после сообщений о минировании

В Петербурге проверили все офисы Сбербанка после сообщений о минировании

Письма с сообщениями о взрывных устройствах, заложенных в офисах в разных частях города, поступили в Сбербанк от неизвестного по интернету. После проверки отделения продолжили работать в штатном режиме

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В Санкт-Петербурге проверили все офисы Сбербанка после поступления сообщений о минировании. Об этом РБК сообщили в ​пресс-службе Северо-западного Банка (региональное подразделение Сбербанка России).

Письма от неизвестного о том, что офисы банка в разных районах города заминированы, поступили в Сбербанк через интернет. «Сотрудники банка сообщили об этом в полицию, в настоящий момент проводятся проверки помещений банка. Случаев заминирования не выявлено. После проверки офисы продолжают работать в штатном режиме», — заявили в пресс-службе.

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