Эрмитаж эвакуировали после сообщения о минировании

В Санкт-Петербурге после сообщений о минировании проводится эвакуация Эрмитажа. Об этом сообщается на странице музея во «ВКонтакте».

«21 февраля несколько сотрудников Эрмитажа получили по электронной почте сообщения о минировании здания. В связи с этим проводится эвакуация посетителей», — говорится в сообщении. Уточняется, что музей закрыт на вход.

Как отмечается на сайте Эрмитажа, 21 февраля, в третий четверг месяца, вход для посетителей в музей был бесплатным.

Ранее 19 и 20 февраля в Петербурге после писем с сообщениями о заложенных взрывных устройствах эвакуировали Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).