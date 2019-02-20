В Петербурге эвакуировали университет ИТМО после сообщения о минировании

В Петербурге эвакуировали университет ИТМО после сообщения о минировании

Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге эвакуировали после сообщения о минировании. Об этом РБК рассказали в пресс-службе высшего учебного заведения.

«Все сотрудники и студенты из всех зданий и корпусов, включая общежития, были эвакуированы», — сообщили в университете.

В ИТМО уточнили, что сигнал поступил по электронной почте около 11 утра. При этом письмо было подписано именем президента.

Накануне ИТМО также был эвакуирован. Кроме того, днем 18 февраля в Санкт-Петербурге эвакуировали Дом Зингера на Невском проспекте, где располагаются офис «ВКонтакте» и магазин «Дом Книги», две больницы, школы и два торговых центра — ТЦ «Мега Дыбенко» и ТК «Румба».