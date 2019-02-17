В Петербурге после звонка о «минировании» эвакуировали Мариинский театр

В Петербурге после звонка о «минировании» эвакуировали Мариинский театр

В Санкт-Петербурге эвакуировали Мариинский театр из-за угрозы взрыва. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Росбалт».

Зрителей эвакуировали после первого действия оперы «Руслан и Людмила» в 12:50 мск. Собеседники рассказали, что пришло сообщение о минировании второй сцены театра.

Пресс-атташе Мариинского театра Анна Касаткина сообщила ТАСС, что проверку здания планируют завершить до начала вечерних спектаклей. Она отметила, что режим безопасности на этих представлениях будет усилен.

«Фонтанка» со ссылкой на очевидцев подтверждает информацию об эвакуации. По их данным, спектакль отменили и обещали перенести на ближайшие дни. Издание добавляет, что в Петербурге также эвакуировали гипермаркет «О'кей» на Богатырском проспекте и ТРК «Шкиперский молл» на Васильевском острове.