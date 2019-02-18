В Петербурге эвакуировали Дом Зингера и школы из-за писем о минировании

В Петербурге эвакуировали Дом Зингера и школы из-за писем о минировании

В Санкт-Петербурге эвакуировали Дом Зингера на Невском проспекте, где располагается офис «ВКонтакте» и магазин «Дом Книги». Об этом пишет «Фонтанка».

В пресс-службе «ВКонтакте» изданию подтвердили данные об эвакуации. По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной эвакуации стало анонимное сообщение о минировании.

«Фонтанка» официально подтвердила эвакуацию в двух больницах города из-за сообщений о минировании — речь, в частности, идет о Елизаветинской больнице. Очевидцы также сообщают о массовых эвакуациях в школах и торговых центрах. РБК подтвердили эвакуацию в ТЦ «Мега Дыбенко» и в ТК «Румба». Управляющая ТК уточнила, что на электронный адрес администрации поступило анонимное письмо о минировании.

«Мы предприняли все необходимые меры, вызвали все службы. Они приехали, все проверили. Были эвакуированы посетители и арендаторы. Сейчас все в порядке, комплекс работает», — рассказала управляющая.