В Петербурге эвакуировали парк и гипермаркеты после писем о минировании

В Петербурге эвакуировали парк и гипермаркеты после писем о минировании

В Санкт-Петербурге эвакуировали парк «Новая Голландия» после анонимного сообщения о минировании, поступившего по электронной почте. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу парка.

По данным издания, эвакуации также прошли в гипермаркетах «Лента», «О'Кей» и торговом центре «Континент». Помимо этого, в Петербурге эвакуировали более 30 школ и гимназий.

В пресс-службе «Ленты» изданию также рассказали, что сообщения об угрозе взрыва поступили по электронной почте. Из зданий вывели покупателей, сотрудников и арендаторов. По словам очевидцев, в Петербурге эвакуировали десять магазинов сети. Однако в пресс-службе компании «Фонтанке» сообщили о шести эвакуированных гиперпермаркетах «Лента».

Позже в пресс-службе торговой сети гипермаркетов «Лента» РБК рассказали, что в общей сложности было эвакуировано 11 магазинов.

​«11 магазинов эвакуировано в связи с поступившими угрозами о взрыве. Время — от 20 до 50 минут. Число эвакуированных — более 2 тыс. человек», — сообщили в пресс-службе.