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В «Ленкоме» появятся президент и худрук

Марк Варшавер
Марк Варшавер (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

В Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» появятся должности президента и художественного руководителя, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя департамента культуры Москвы.

После смерти Марка Захарова в театре отсутствовала должность худрука, а все вопросы по управлению учреждением решал Марк Варшавер, который занимал должность директора «Ленкома».

Теперь Варшавер станет президентом и продолжит курировать развитие театра, а худруком будет заслуженный работник искусств Владимир Панков, который был художественны руководителем московского «Центра драматургии и режиссуры». На посту директора «Ленкома» Варшавера сменит руководитель «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов. И Берестов, и Панков сохранят посты в своих театрах.

После смерти Захарова директором и худруком театра был Варшавер. В 2022 году должность худрука упразднили, вместо нее появилась должность главного режиссера, которым стал Алексей Франдетти. Франдетти покинул этот пост в июне 2024 г.

Народный артист России Дмитрий Певцов обвинил «Ленком» в игнорировании «творческого завещания» Захарова. По словам актера, послание, составленное режиссером за месяц до смерти (в августе 2019 года), ему передала дочь худрука Александра, которая также играла в театре. «Когда в кабинет к директору с этим документом пришла Александра Марковна Захарова, как бы помягче сказать, ее попросили не беспокоить. Дальше <...> убрали спектакли, три премьеры Захарова, потом стали вводить новые поколения», — заявил Певцов. Певцов после смены руководства «Ленкома» говорил, что «театр прекратил свое существование» и стал «другим».

В январе актер попрощался с «Ленкомом» после 33 лет работы. Он рассказал, что из фойе убрали его портрет. В театре объяснили решение «негативными высказываниями» артиста.

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