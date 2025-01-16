Александра Захарова заявила, что ее убрали из спектаклей «Ленкома»

Дочь Марка Захарова, чье имя носит «Ленком», сообщила, что ее убрали из всех спектаклей после 42 лет службы. Руководство отмечает, что Захарова продолжает числиться в театре и увольнение ей не предлагали

Александра Захарова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Актриса Александра Захарова сообщила ТАСС, что лишилась ролей в театре «Ленком», который носит имя ее отца, режиссера Марка Захарова.

«Меня не уволили, меня убрали из всех спектаклей. После ухода моего отца я играла в разных его спектаклях. И меня постепенно убирали, потом разрешили играть раз в полгода в «Вишневом саде». Вчера мне сообщили в дирекции театра, что Александра Захарова на сцене «Ленкома Марка Захарова» быть не должна. Я играть, видимо, больше не буду», — рассказала Захарова.

Она назвала удивительной ситуацию вокруг актера Дмитрия Певцова и предположила, что речь идет о тенденции: «Убирают популярных актеров, на которых ходит зритель».

РБК обратился за комментарием в «Ленком» и к представителю Александры Захаровой.

Руководство театра заявляет, что Захарова продолжает числиться в «Ленкоме», ей не предлагали покинуть труппу. «Поэтому это наговор, информация не соответствует действительности», — сказал директор Марк Варшавер.

Перед этим, 14 января, в «Ленкоме» убрали фотографию актера Дмитрия Певцова со стены в фойе, на сайте «Ленкома» в разделе «артисты» информации о нем нет. «Наконец, после почти двухмесячной неизвестности наступила ЯСНОСТЬ <...> «Московский театр Ленком Марка Захарова» в моих услугах более не нуждается», — написал Певцов. В самом театре пояснили, что портрет висел по ошибке, а решение приняли из-за «негативных заявлений» Певцова, которые в «Ленкоме» посчитали «неэтичными и не соответствующими действительности».

«Ленком» был основан в 1927 году как «Театр рабочей молодежи», в 1938-м он был переименован в «Московский государственный театр им. Ленинского комсомола». На протяжении 46 лет (1973–2019) художественным руководителем и главным режиссером театра являлся Марк Захаров. После смерти Захарова театру присвоили его имя. Директором с расширенными полномочиями назначили Марка Варшавера, а главным режиссером выбрали Алексея Франдетти. Последний объявил об уходе со своего поста в июне прошлого года.

Певцов после смены руководства театра рассказывал, что «театр прекратил свое существование» и стал «другим». «И я очень рад, что я сейчас не там. Хотя и продолжаю играть там несколько спектаклей, в основном «Юнона и Авось», — говорил он, но продолжал играть в спектаклях. По его словам, последний из них состоялся 24 ноября 2024 года.

Варшавер называл «большой ошибкой» Певцова его работу в Госдуме и призвал других артистов ее не повторять.