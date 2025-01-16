 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Александра Захарова заявила, что ее убрали из спектаклей «Ленкома»

Дочь Марка Захарова, чье имя носит «Ленком», сообщила, что ее убрали из всех спектаклей после 42 лет службы. Руководство отмечает, что Захарова продолжает числиться в театре и увольнение ей не предлагали
Александра Захарова
Александра Захарова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Актриса Александра Захарова сообщила ТАСС, что лишилась ролей в театре «Ленком», который носит имя ее отца, режиссера Марка Захарова.

«Меня не уволили, меня убрали из всех спектаклей. После ухода моего отца я играла в разных его спектаклях. И меня постепенно убирали, потом разрешили играть раз в полгода в «Вишневом саде». Вчера мне сообщили в дирекции театра, что Александра Захарова на сцене «Ленкома Марка Захарова» быть не должна. Я играть, видимо, больше не буду», — рассказала Захарова.

Она назвала удивительной ситуацию вокруг актера Дмитрия Певцова и предположила, что речь идет о тенденции: «Убирают популярных актеров, на которых ходит зритель».

РБК обратился за комментарием в «Ленком» и к представителю Александры Захаровой.

«Ленком» назвал ошибкой висевший в театре портрет Певцова
Политика
Дмитрий Певцов в спектакле &laquo;День опричника&raquo; по произведениям Владимира Сорокина&nbsp;в театре &laquo;Ленком&raquo;, 2016 год

Руководство театра заявляет, что Захарова продолжает числиться в «Ленкоме», ей не предлагали покинуть труппу. «Поэтому это наговор, информация не соответствует действительности», — сказал директор Марк Варшавер.

Перед этим, 14 января, в «Ленкоме» убрали фотографию актера Дмитрия Певцова со стены в фойе, на сайте «Ленкома» в разделе «артисты» информации о нем нет. «Наконец, после почти двухмесячной неизвестности наступила ЯСНОСТЬ <...> «Московский театр Ленком Марка Захарова» в моих услугах более не нуждается», — написал Певцов. В самом театре пояснили, что портрет висел по ошибке, а решение приняли из-за «негативных заявлений» Певцова, которые в «Ленкоме» посчитали «неэтичными и не соответствующими действительности».

«Ленком» был основан в 1927 году как «Театр рабочей молодежи», в 1938-м он был переименован в «Московский государственный театр им. Ленинского комсомола». На протяжении 46 лет (1973–2019) художественным руководителем и главным режиссером театра являлся Марк Захаров. После смерти Захарова театру присвоили его имя. Директором с расширенными полномочиями назначили Марка Варшавера, а главным режиссером выбрали Алексея Франдетти. Последний объявил об уходе со своего поста в июне прошлого года.

Певцов после смены руководства театра рассказывал, что «театр прекратил свое существование» и стал «другим». «И я очень рад, что я сейчас не там. Хотя и продолжаю играть там несколько спектаклей, в основном «Юнона и Авось», — говорил он, но продолжал играть в спектаклях. По его словам, последний из них состоялся 24 ноября 2024 года.

Варшавер называл «большой ошибкой» Певцова его работу в Госдуме и призвал других артистов ее не повторять.

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V

«Газпром» планирует массовые сокращения

В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака

Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Елена Степанова
Александра Захарова Ленком Марк Захаров Москва
Материалы по теме
Умерла старейшая актриса Театра им. Гоголя Майя Ивашкевич
Общество
Актера Евгения Косырева госпитализировали из театра Вахтангова
Общество
«Современник» и другие театры Москвы начали продажу билетов по документам
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 106,1 (-0,15) Инвестиции, 15 янв, 17:55 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 102,81 (-0,63) Инвестиции, 15 янв, 17:55
WSJ узнала, чем Байден огорчил Харрис в последние дни срокаПолитика, 07:41
Минобороны сообщило об уничтожении 27 дронов над Россией за ночьПолитика, 07:33
Инвесторы пожаловались в Минфин из-за повышенного налога по акциям X5Инвестиции, 07:30
Налог на вклады в 2025 году: с какой суммы, сколько и когда платитьИнвестиции, 07:28
Суд в Москве частично удовлетворил иск Минобороны к космическому центруПолитика, 07:16
Остров везения. Почему США могут получить Гренландию и без вторженияPro, 07:02
Объем торгов на Мосбирже на новогодних праздниках вырос в полтора разаФинансы, 07:00
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Укравшие 470 т топлива из нефтепровода получили до пяти лет колонииОбщество, 06:57
Александра Захарова заявила, что ее убрали из спектаклей «Ленкома»Общество, 06:23
Байден пожелал Трампу успеховПолитика, 06:20
До 19 выросло число погибших от отравления алкоголем в СтамбулеОбщество, 05:57
Роскомнадзор выявил утечку 710 млн записей о россиянах за 2024 годОбщество, 05:33
ХАМАС передаст Израилю 33 заложника по сделке о прекращении огняПолитика, 05:17
Большинство россиян отказались назвать трудоголизм болезньюОбщество, 05:00